Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de sexta-feira (23/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Nathalia Aguilar/Pool/AFP)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta sexta-feira (23/7) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na quinta-feira (22/7).



Resultados da quinta-feira (22/7)



Libertadores

Internacional 0 (4) x (5) 0 Olimpia



Copa Sul-Americana

Independiente 1 x 1 Santos

Peñarol 0 x 1 Nacional-URU

Rosario Central 1 x 0 Deportivo Táchira



Campeonato Brasileiro Série B

Coritiba 1 x 1 CRB

Avaí 1 x 0 Operário-PR



Futebol Olímpico Masculino

Egito 0 x 0 Espanha

Nova Zelândia 1 x 0 Coréia do Sul

México 4 x 1 França

Costa do Marfim 2 x 1 Arábia Saudita

Argentina 0 x 2 Austrália

Honduras 0 x 1 Romênia

Japão 1 x 0 África do Sul



Brasil nas Olimpíadas



Futebol Masculino

Brasil 4 x 2 Alemanha



Competições desta sexta-feira (23/7)



Campeonato Brasileiro Série B

16h - Londrina x Remo

20h - Ponte Preta x Goiás



Campeonato Brasileiro Série C

16h - Criciúma x Figueirense

20h - Oeste x Paraná



Brasil nas Olimpíadas

Esgrima

21h - Espada individual feminino - Nathalie Moellhausen



Handebol

21h - Noruega x Brasil

Vôlei de praia

22h - Duplas Mascullino - Alison e Álvaro Filho (Brasil) x Azaad e Capogrosso (Argentina)

23h - Duplas Feminino - Agatha e Duda (Brasil) x Gallay e Pereyra (Argentina)

Judô

23h - Até 48kg feminino - Harriet Bonface x Gabriela Chibana

23h - Até 60kg masculino - Soukphaxay Sithisane x Eric Takabatake

Vôlei

23h05 - Brasil x Tunísia

Na TV

0h30 - Olimpíada - Tiro com Arco: Primeira fase; BandSports

8h - Olimpíada Tóquio-2020: Cerimônia de abertura; Globo, SporTV e BandSports

15h45 - Futebol - Campeonato Belga: Standard Liège x Genk; ESPN Brasil

16h - Futebol - Série B do Brasileiro: Londrina-PR x Remo-PA; SporTV

20h - Futebol - Série B do Brasileiro: Ponte Preta-SP x Goiás-GO; SporTV

20h - Beisebol - MLB: Boston Red Sox x New York Yankees; ESPN

21h - Olimpíada Tóquio-2020 - Vôlei (masculino): Itália x Canadá; SporTV 4

21h - Olimpíada Tóquio-2020 - Vôlei de praia (feminino): Fase de grupos; SporTV 3

22h - Olimpíada Tóquio-2020 - Ginástica artística (feminino): Primeiras fases; SporTV

22h - Olimpíada Tóquio-2020 - Vôlei de praia (masculino): Alison/Álvaro Filho (BRA) x Azaad/Capogrosso (ARG); SporTV 3 e BandSports

23h - Olimpíada Tóquio-2020 - Vôlei (masculino): Brasil x Tunísia; Globo, SporTV e BandSports

23h - Olimpíada Tóquio-2020 - Vôlei de praia (feminino): Ágatha/Duda (BRA) x Gallay/Pereyra (ARG); SporTV 3

23h - Olimpíada Tóquio-2020 - Handebol (masculino): França x Argentina; SporTV 4



Sábado

0h - Olimpíada Tóquio-2020 - Vôlei de praia (feminino): Fase de grupos; SporTV 3

1h - Olimpíada Tóquio-2020 - Ginástica artística (feminino): Primeiras fases; Globo, SporTV e BandSports

1h - Olimpíada Tóquio-2020 - Levantamento de Pesos (feminino): Final 59kg; SporTV 3

1h - Olimpíada Tóquio-2020 - Boxe e Esgrima; SporTV 4

2h30 - Olimpíada Tóquio-2020 - Tênis de Mesa: Primeira rodada (individual); SporTV 3

4h - Olimpíada Tóquio-2020 - Handebol (masculino): Alemanha x Espanha; SporTV 4

5h - Olimpíada Tóquio-2020 - Judô: Finais; Globo, SporTV e BandSports

5h - Olimpíada Tóquio-2020 - Vôlei de praia (feminino): Fase de grupos; SporTV 3