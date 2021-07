CBF anuncia o uso do VAR para as três divisões de acesso do Brasileirão

VP VICTOR PARRINI*

A tecnologia também chegará para a disputa das três divisões de acesso do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quinta-feira (22/7), a Confederação Brasileira de Futebol confirmou que as Série B, C e D contarão com o auxílio do árbitro de vídeo, o polêmico VAR. Apesar do anúncio, o recurso não será utilizado de imediato. No caso da segunda divisão, o vídeo será para todas as 190 partidas do segundo turno. Na Série C, a novidade chega para os 26 jogos finais, enquanto na quarta divisão será adotado a partir das quartas de final.

O presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, Antônio Carlos Nunes comentou que a decisão partiu de uma reivindicação antiga dos clubes das três divisões nacionais. "É mais um aperfeiçoamento muito importante da CBF às competições nacionais. Isso trará mais justiça ao jogo e mais segurança aos árbitros. As Séries B, C e D mobilizam torcedores, comunidades, cidades e mereciam muito este investimento”, ressaltou.

A confederação brasileira garantiu arcar com todos os custos da implementação da tecnologia às partidas. “A Comissão Nacional de Arbitragem da CBF já está com a programação em andamento, com a contratação da empresa responsável pela tecnologia e a programação de cursos preparatórios adicionais para os profissionais de arbitragem”, diz trecho da nota divulgada.

Com a divulgação do uso do VAR nas três divisões do Campeonato Brasileiro a CBF informou que faltará apenas a referendação da decisão através dos clubes em Conselho Técnico. Passando pela reunião junto aos times, a entidade começará a se organizar para o cumprimento dos prazos estipulados.

Somando o returno da Série B, as fases finais da terceira e quarta divisão, 230 partidas serão contempladas com o uso do árbitro de vídeo. Atualmente, apenas a elite nacional e a Copa do Brasil utilizam do recurso. Segundo a entidade, até o fim de 2021, serão 651 partidas realizadas com o recurso tecnológico.

