‘Besuntado de Tonga’ reaparece na abertura das Olimpíadas e movimenta redes sociais

Td Talita de Souza

(crédito: Twitter/Reprodução)

‘Adotado’ pelo povo brasileiro na última abertura da Olímpiadas do Rio de Janeiro, em 2016, Pita Tafatoua, atleta de taekwondo de Tonga, reapareceu na abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, nesta sexta-feira (23/7), e movimentou as redes sociais. No Twitter, o nome do país se tornou o quinto assunto mais comentado do Brasil.

O esportista foi apelidado de Besuntado de Tonga pelo povo brasileiro após aparecer na abertura no Estádio Maracanã, Rio de Janeiro, com o corpo musculoso coberto de óleo de coco, balançando a bandeira do país enquanto vestia uma espécie de “saia” típica nacional. Tonga é uma ilha localizada no Sul do Pacífico.

Com a fama, assim que o desfile das delegações, tradicional rito das aberturas dos Jogos, começou, usuários das redes sociais começaram a perguntar sobre o atleta. “Será que teremos o besuntado de Tonga hoje?”, questionou um usuário. “Fica a informação: o besuntado de Tonga será o 122º a entrar”, alertou outro.

O desfile de Pita Tafatoua foi comemorado pelos internautas, que afirmaram que ele é “a maior celebridade olímpica da história”.

Besuntado de Tonga é a grande atração das delegações, sempre gera a expectativa hahahahahahaa — Natália Lara (@natalialaragc) July 23, 2021

O Besuntado de Tonga, a maior subcelebridade olímpica da história #tokyo2020 #cerimoniadeabertura — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) July 23, 2021

O fato do esportista utilizar corretamente a máscara de proteção facial contra o vírus também foi notado pelos usuários. A crítica foi para outras delegações que apareceram com o dispositivo sem cobrir o nariz; além da população em geral que não é adepta do acessório essencial para se proteger da covid-19.

parabéns ao besuntado de tonga que mesmo com o corpo TODO besuntado conseguiu manter a máscara no rosto



qual é a sua desculpa? pic.twitter.com/T22KwVq8gd — fill (@fillcarvalho) July 23, 2021

Não há desculpas para não usar máscara se até o BESUNTADÃO DE TONGA usa máscara corretamente



Imagina o desconforto do óleo todo grudando na máscara bicho kkkkk — Vitor Mori (@vitormori) July 23, 2021

Esta é a terceira vez que Pita desfila como o ‘Besuntado’. Além de 2016, ele repetiu a cena em 2018, nos Jogos de Inverno, na Coreia do Sul, mesmo com as temperaturas baixas. No Twitter, a conta oficial em portugês do Comitê Olímpico Internacional (COI) brincou com a popularidade e afirmou que Pita “já pode pedir música” pela terceira aparição. “O besuntado de Tonga marcando presença!”, escreveu a conta.

Rivalidade? Internautas comemoram novo “besuntado”

O público foi surpreendido com outro ‘besuntado’ no desfile das delegações. Desta vez, o porta-bandeira de Vanuatu, o atleta de remo Rillio Rii, também apareceu com o corpo nu coberto de óleo de coco.

Os usuários do Twitter brincaram com o fato e afirmaram que o “duelo” entre os dois homens é a maior disputa dos Jogos de Tóquio e que “quem ganha é o povo”. O país também é uma ilha localizada no Sul do Pacífico.

E Vanatu vem pra disputar com besuntado de Tonga e quem ganha é o povo #cerimoniadeabertura — Ciro Tolinho (@cirotorinh) July 23, 2021

Tem essa ano tbm o Besuntado de vanatu, esse ano acabou o óleo de bebê em Tokyo... pic.twitter.com/Fs0MhyHKAG — Artista anteriormente conhecido como victor (@VcsPenha) July 23, 2021

Agora tem o besuntado de Vanatu, fizeram escola com Tonga#Tokyo2020 #cerimoniadeabertura — Mateus Nogueira (@mateusn_br) July 23, 2021