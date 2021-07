Brasiliense e Gama iniciam disputa do returno da fase de grupos da Série D

VP VICTOR PARRINI*

Disputada por 64 clubes de todas as regiões do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro chega neste final de semana à disputa da segunda metade da fase de grupos. Representando o futebol do Distrito Federal, Brasiliense e Gama tiveram um desempenho abaixo do esperado nas sete primeiras rodadas. Principalmente, o Jacaré, que possui um dos maiores investimentos do torneio. Neste sábado (24/7), às 15h, no Serejão, a equipe de Taguatinga recebe o lanterna da chave, Jaraguá, e tem a chance de engrenar no campeonato. O Gama volta a campo também neste sábado, fora de casa, às 15h, quando encara o líder invicto do Grupo A5, o Goianésia.

A goleada por 4 x 0 sobre o Jaraguá no último domingo (18/7) foi importante não somente pelos três pontos conquistados, mas também pela confiança que dá ao elenco amarelo. Antes da vitória sobre os goianos, a equipe de Vilson Tadei amargava um jejum de três partidas sem triunfos, o que distanciou o time das primeiras colocações. Retornando aos trilhos, com 11 pontos, na 4ª colocação, o esquadrão de Taguatinga fecha a zona de classificação à segunda fase da quarta divisão nacional.

O adversário do Brasiliense passa por uma turbulência fora de campo, que vem impactando diretamente nos resultados dentro das quatro linhas. Na semana passada, oito jogadores testaram positivo para covid-19 e, consequentemente, desfalcaram a equipe. E na quarta-feira, a diretoria anunciou a demissão do técnico Coutinho. Quem assume o desafio para a sequência da Série D é Edson Júnior, de 45 anos, com passagens por diversos clubes do futebol goiano.

Provável escalação do Brasiliense

Sucuri; Diogo, Badhuga, Preto Costa e Aldo; Lídio, Sandy, Alan Mineiro e Zotti; Luquinhas e Zé Love. Técnico: Vilson Tadei

Recuperação é o primeiro passo para a classificação

A situação do Gama não é nada fácil na quarta divisão nacional. O time treinado por Marcelo Caranhato convive com um jejum incômodo: não vence há seis partidas. E por estar fora do G4, reencontrar a vitória é uma missão urgente para não deixar os quatro primeiros colocados se distanciarem. No último compromisso, o alviverde candango ficou no empate sem gols diante do Goianésia que, receberá o maior campeão do DF no estádio Valdeir Oliveira. Na saga para reverter o cenário desconfortável, a diretoria gamense anunciou na última quarta-feira (21/7), a chegada de mais três reforços para o elenco. Os atacantes Jefferson e Mailson, e o volante Íkaro se juntam ao plantel que busca a classificação ao mata-mata da Série D.

Como visto no último final de semana, encarar o líder Goianésia não é tarefa fácil. Treinado por Ariel Mamede, o azulão ainda não sabe o que é perder na Série D. A liderança da chave é fruto de um trabalho consistente com três vitórias e quatro empates, resultando em 13 pontos e um aproveitamento beirando os 62%. Com quatro gols sofridos em sete jogos, time do interior de Goiás tem a melhor defesa do grupo ao lado da vice-líder Aparecidense. Furar esse bloqueio não será simples. Os homens de frente do Periquito precisarão estar com a pontaria em dia, a fim de aproveitar as oportunidades de gols.

Provável escalação do Gama

Victor Hugo; Gabriel, Wallace, Wendel e Gabiga; Paulinho, Carrilho, Josué e Felipe Menezes; Vitinho e Hugo Almeida. Técnico: Marcelo Caranhato

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima