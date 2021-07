Estreia com derrota: Handebol masculino do Brasil sente pressão norueguesa

JM Júlia Mano*

A Noruega precisou apenas do segundo tempo para mostrar aos brasileiros o motivo de ser uma das favoritas ao ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Na partida de estreia, no Ginásio Nacional Yoyogi, nesta sexta-feira (23), a seleção até começou melhor, impôs o ritmo de jogo e ficou o primeiro período com vantagem, mas viu o time norueguês se superar no tempo final, vencendo por 27 x 24.

O armador norueguês Sagosen foi o artilheiro da partida com oito gols. No lado do Brasil, o maior marcador foi Haniel Langaro com cinco. O próximo confronto da seleção é contra a bicampeã olímpica França, em que vai precisar corrigir os desperdícios de faltas que resultaram na punição de 2 min fora de quadra e na acertar a cobrança dos sete metros. Hoje, três foram perdidos.

Domínio brasileiro

O Brasil começou com bastante confiança e abriu quatro gols de vantagem sobre a Noruega. Além do ataque efetivo, o goleiro Leonardo Ferrugem entrou na cabeça de Sagosen ao defender as tentativas de gol do armador. O jogador norueguês desencantou ao cobrar os sete metros com Rangel Rosa como defensor.

Na primeira metade do duelo, a seleção teve problemas para defender sem ocorrer exclusão de jogadores por falta pesada, ao todo, foram quatro. Só Thiago Borges passou 6 min na beira da quadra, Torrini também ficou 2’ de fora. Mesmo com um a menos, o Brasil não abriu brecha para a Noruega impor o ritmo que a colocou como favorita ao ouro.

Contudo, ao se aproximar do final do primeiro tempo, o time verde e amarelo viu o adversário se fechar, e converter os chutes. Com isso, o Brasil foi para o segundo período somente com um ponto de vantagem e o placar em 13 x 12.

Noruega mostra o seu favoritismo

No segundo tempo, a confiança deu lugar a desgaste e erros. O Brasil viu a Noruega virar ainda no início da etapa final ao não conseguir segurar os europeus após falhar nas finalizações durante os contra-ataques.

Por outro lado, a seleção norueguesa impôs seu ritmo. Cansados e com certa afobação nas conclusões de jogadas, o Brasil errava em quadra. A pressa em finalizar fez manter a vantagem de dois pontos norueguesa seguir até a metade do segundo período.

Preocupado, Tatá pediu tempo para reorganizar a equipe, mas os europeus já haviam aberto quatro de diferença. O técnico colocou Haniel e João Pedro em quadra novamente, poucos minutos após eles terem saído, mas pouco puderam fazer.

Apesar de sentir a pressão norueguesa, o Brasil tentou seguir firme em quadra e foi competitivo. Do outro lado, o técnico Christian Berge optou por ficar com sete na linha e abrir mão do goleiro nos ataques, o que ajudou o Brasil a marcar três vezes, aproveitando os momentos sem a presença do defensor adversário, e com Leonardo Ferrugem brilhando com dois lançamentos do seu próprio gol.

Mas a superioridade norueguesa era nítida. Ao final do jogo, Borges, que sofreu três exclusões, levou cartão vermelho. Um a menos no time brasileiro. No último segundo da partida, Ponciano ainda aproveitou contra-ataque e diminuiu a diferença, mas não teve jeito. Fim de papo: Brasil 24 x 27 Noruega.

