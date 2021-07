Vôlei de praia: duplas brasileiras vencem na estreia sobre Argentina

MN Maíra Nunes JM Júlia Mano

Alison e Álvaro Filho começam com tudo nos Jogos Olímpicos de Tóquio de olho no pódio - (crédito: Angela Weiss/AFP)

O campeão olímpico Alison Cerutti e o estreante em Olimpíadas Álvaro Filho abriram os trabalhos do vôlei de praia do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os brasileiros não tomaram conhecimento dos argentinos Julian Amado Azaad e Nicolas Capogrosso na estreia da dupla na noite desta sexta-feira (23/7) para quem acompanhou do Brasil.

A vitória de Alison e Álvaro Filho foi por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/17. Na próxima terça-feira, 27, eles enfrentam os norte-americanos Nick Lucena e Phil Dalhausser. Agatha e Duda, que chegam como grandes favoritas à medalha de ouro em Tóquio, também enfrenraram argentinas, mas elas não tiveram vida fácil contra Ana Gallay e Fernanda Pereyra, mesmo saindo com um triunfo também por 2 sets a 0.

Ainda reconhecendo a quadra, a dupla do Brasil bobeou no início e as argentinas aproveitaram para tentar dominar a partida. Com o oitavo ponto brasileiro no ataque de Agatha no fundo, as meninas se aproximaram das hermanas. Elas começaram a impor ritmo e empataram. A partir daí, foi ponto lá e cá.

A virada para o Brasil partiu de Agatha que novamente soltou bola no canto argentino que não estava coberto. Chegando ao final do primeiro set, enquanto as brasileiras tentavam abrir vantagem, as hermanas corriam atrás do empate.

O saque do set point saiu das mãos de Agatha. Pereyra recepcionou a bola que a companheira soltou na rede. O Brasil fez um a zero com placar de 19 x 21.

O segundo set foi de total domínio de Agatha e Duda. O lance que marcou o brilho da dupla candidata ao ouro surgiu de um pingo argentino próximo a rede com as brasileiras recuadas esperando o ataque. Duda chegou e, de maneira espetacular, a bola de manchete foi parar no limite da quadra das hermanas, 4 x 1.

Gallay também marcou de forma espetacular. O segundo ponto da Argentina foi de um ataque na diagonal com a bola caindo em cima da linha, mas as brasileiras já estavam com quatro de vantagem.

Na metade do set, a dupla do Brasil abriu vantagem de oito pontos em dois momentos. As adversárias ainda tentaram mudar o resultado, mas estava sacramentada a vitória de Agatha e Duda que fecharam o set com dez pontos de diferença, 21 x 11.