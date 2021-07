Não faltou garra: Chibana e Takabatake lutam, mas são eliminados no Judô em Tóquio

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Júlio Cesar Guimarães/COB)

O tatame de Budokan recebeu no final desta sexta-feira (23/7) e primeiras horas de sábado (24/7), as primeiras disputas do Judô, com as categorias 48kg feminino e 60kg masculino. Dois judocas brasileiros entraram em ação: Gabriela Chibana e Eric Takabatake. Os dois atletas se saíram bem na estreia, venceram com autoridade e carimbaram a vaga à segunda fase. Porém, na sequência, ficaram frente a frente com francos favoritos e amargaram a eliminação. Apesar do adeus ao pódio, os brazucas mostraram garra, força e caíram de pé.

Abrindo as disputas do judô nos Jogos de Tóquio, a brasileira Gabriela Chibana enfrentou Harriet Bonface, do Malawi, na categoria dos 48kg feminino. Mesmo sendo estreante em Olimpíadas, a paulistana não tomou conhecimento da adversário e, de cara, aos 14 segundos, aplicou um Ippon, o golpe perfeito, que garantiu a primeira vitória do Brasil nos tatames.

O segundo desafio de Chibana foi contra ninguém mais do que Distria Krasniqi, número um do ranking mundial e atual campeã europeia. Logo nos momentos iniciais da luta, a brasileira pisou fora da área e sofreu uma punição leve. Gabriela tentou contornar a situação pressionando a adversária. Contudo, aplicando um Ippon, o ímpeto técnico e físico da principal judoca do mundo prevaleceu sobre a garra e vontade da estreante em Olimpíadas. Com a derrota nas oitavas de final, Chibana não pôde ir à repescagem e deu adeus à disputa por medalha.



Na saída do tatame, Chibana agradeceu o apoio e comentou o desempenho diante da Krasniqi, número um do mundo. “Quero agradecer a todo mundo pela torcida. Desculpa, queria ter ido melhor, não sei o que falar. Eu fui uma luta de cada vez, estava focada na segunda luta, mas não sei. Fiz tudo que podia ter feito, treinei para isso”, disse emocionada ao SporTV.

Gabriela Chibana é eliminada nos 48kg (foto: Reprodução/Time Brasil)

Na categoria 60kg masculino, mais uma estreia brasileira nos Jogos. Eric Takabatake mediu forças com Soukphaxay Sithisane, de Laos. O brasileiro não começou em ritmo agressivo assim como a compatriota Gabriela Chibana, mas estava atento a uma possível brecha do laosiano. Sithisane tentou uma investida, mas foi penalizado. Na sequência, o paulista foi para cima e conseguiu um wazari. Com o placar e tempo ao seu favor, o brazuca encontrou espaço para mais um wazari e decretar a vitória.

Retornando ao tatame pela segunda vez no dia, agora, por uma vaga às quartas de final, Eric Takabatake encarou Kim Won-Jin, 9º colocado do ranking mundial da categoria 60kg. O sul-coreano começou de forma agressiva, mas o brasileiro esquivava bem. Nos instantes seguintes, Takabatake recebeu dois Shidos, duas punições leves. A terceira culminaria na eliminação automática.

No tempo normal, os dois atletas não conseguiram pontuar e levaram a decisão para o Golden Hour, a prorrogação onde qualquer golpe bem-sucedido leva. Assim, precisando apenas de uma investida com êxito, Eric partiu para cima, conseguiu colocar o adversário no chão, mas o assistente de vídeo não validou o ponto. O oponente do brazuca aproveitou a decisão, voltou ao páreo e aplicou um Ippon que culminou no adeus Eric Takabatake em sua primeira disputa de Olimpíadas.

Brasileiros são eliminados no primeiro dia do judô em Tóquio (foto: Júlio Cesar Guimarães/COB)



Distrito Federal representado

Apesar da estreia de Ketleyn Quadros ser na segunda-feira (26/7), o Distrito Federal seguiu representado no primeiro dia de disputas do judô. O árbitro André Mariano dos Santos, de 49 anos, foi convocado pela Federação Internacional de Judô para atuar como o juiz central nos Jogos. Experiente, o brasiliense tem 35 anos intermediando diversas competições da modalidade, mas essa será a sua primeira nos tatames olímpicos. Na Rio-2016, André foi assistente de imagens.

Sequência brasileira no judô

O Brasil volta ao tatame na noite deste sábado (24/7). Daniel Cargnin e Larissa Pimenta competem respectivamente pelas categorias 66kg e 52kg. As disputas classificatórias iniciam às 23h.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima