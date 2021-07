Laura Pigossi e Luisa Stefani estreiam com vitória no tênis em duplas

CB Correio Braziliense

As tenistas brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani estrearam com vitória no torneio de duplas de tênis feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Elas passaram para a segunda fase e aguardam a definição do próximo confronto entre Karolina Pliskova/Marketa Vondrousova (República Tcheca) e Ying-Ying Duan/Saisai Zheng (China).

Laura e Luisa derrotaram as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman, que eram cabeça de chave e, portanto, as favoritas da partida. O placar final foi de 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-4.

Com menos erros do que as adversárias, as brasileiras chegaram a abrir 40 a 0 com 6/5 no placar, no primeiro set. O segundo set foi marcado por mais calma e domínio das brasileiras.

Com agências