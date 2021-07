Equipe de ginástica masculina não se classifica; atletas farão finais individuais

CB Correio Braziliense

Caio Souza se classificou para as finais do salto e do individual geral - (crédito: Lionel BONAVENTURE / AFP)

A equipe brasileira de ginástica artística masculina não foi bem. O time ficou em 9º lugar e não se classificou para as finais. Apesar disso, a modalidade ainda pode render medalhas para o país nas competições individuais. Arthur Zanetti, Caio Souza e Diogo Soares se classificaram.

O mais experiente do três é Zanetti, campeão olímpico em Londres/2012 e prata em Rio/2016. Ele terminou na quinta posição das argolas e vai tentar o terceiro pódio consecutivo.

Diogo Soares obteve a última vaga na final do individual geral, mas poderá ser ouro, já que as notas são zeradas na final. E Caio Souza terá duas oportunidades, pois se classificou para as finais do salto e do individual geral.

Campeão mundial da barra fixa, Arthur Nory ficou apenas na 12ª posição e não se classificou. No solo, o medalhista de bronze no Rio de Janeiro (2016) cometeu falhas e está fora da disputa por medalhas.

A disputa por medalhas no individual está marcada para quarta-feira (28/7), às 7h15 (de Brasília). A decisão das argolas e a do salto estão previstas para 2 de agosto, a partir das 5h (horário de Brasília).

Com agências