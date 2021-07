Sensação olímpica, Douglas alcança 2 milhões de seguidores no instagram

JM João Mello/UAI

Os Jogos Olímpicos despertam o patriotismo adormecido nos corações de muitos brasileiros desiludidos. Durante duas semanas, todas as atenções voltam para quem está vestindo verde e amarelo em qualquer esporte. Mas nenhum atleta foi tão comentado e ganhou tanta popularidade como Douglas Souza, da seleção de vôlei de quadra masculino. O ponteiro é a sensação da delegação brasileira e se tornou uma celebridade.

Durante o jogo contra a Tunísia, estreia brasileira no vôlei de quadra masculino, a frase "cadê o Douglas" ficou entre os assuntos mais comentados no twitter, após os internautas clamarem pela entrada do ponteiro. Douglas entrou no decorrer da partida, mostrou bom desempenho e contribuiu para vitória por 3 set's a 0 contra os tunisianos.

'É, gata... MILHÕES!'



Já madrugada deste sábado (24/07), Douglas alcançou dois milhões de seguidores em seu instagram. Descansando após vencer o primeiro jogo, ele agradeceu pela torcida e pelo feito alcançado nas redes sociais:

"Passando aqui (nos stories) para agradecer a todas as mensagens de apoio, de carinho. Estreia difícil, ganhamos, fizemos nosso trabalho muito bem. Agora é focar no próximo jogo que é contra a Argentina, depois de amanhã. A gente vai precisar muito de energia positiva".

Depois de agradecer ao público e comemorar a vitória, o atleta celebrou os milhões de seguidores: "Somos dois milhões, cacete! Vai ter que aceitar, sim! Bom sábado, arrasa, faz seu sábado brilhar!", disse Douglas, antes de dormir. O impressionante é que o primeiro milhão de seguidores foi alcançado há dois dias.