Corredor brasileiro reclama de "barulheira" e funk na base de atletas na hora de dormir

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Corredor do comissão brasileira nas Olimpíadas, Altobeli Silva perdeu a paciência com os colegas atletas e fez um desabado nas redes sociais neste sábado (24/7).



De acordo com ele, está muito difícil par dormir no hotel onde estão hospedados devido ao som alto no quarto em frente ao dele. Alguns atletas ainda não foram para a Vila Olímpica.

"Estou com um estresse aqui, galera. Chego a estar tremendo de tanta raiva, de tão nervoso aqui no Japão. Estou cansado, ouço uma barulheira aqui na porta do quarto, som de funk de atletas que treinam meio período", afirmou.

Altobeli irá competir na prova de 3.000m com obstáculos.