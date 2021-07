Rapidinhas

CB Correio Braziliense

Palmeiras

O Palmeiras derrotou o Fluminense por 1 x 0, ontem, no Allianz Parque, e completou sete vitórias consecutivas no Brasileiro. O gol saiu aos oito minutos do segundo tempo, graças a uma falha do tricolor carioca. Egídio deu o bote errado e deixou a bola passar para Raphael Veiga, que rolou para o meio da área e o zagueiro Manoel mandou contra a própria meta.



Grêmio

O Grêmio ainda não perdeu com o técnico Felipão no Campeonato Brasileiro, mas voltou a decepcionar. Em confronto direto de desesperados na zona de rebaixamento, saiu na frente do marcador, mas acabou cedendo empate por 1 x 1 para o América-MG, em Porto Alegre. São quatro tropeços em casa pelo Brasileirão e sete jogos sem vencer no próprio estádio por outros torneios.



Botafogo

Na estreia do técnico Enderson Moreira, substituto de Marcelo Chamusca, o Botafogo quebrou um jejum de cinco jogos sem vencer e bateu o Confiança, por 1 x 0, ontem, na Arena Batistão, em Aracaju, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Romildo fez o gol da vitória no final do primeiro tempo. O Botafogo ficou com 16 pontos, em uma posição intermediária.



série d

Os times de Brasília obtiveram resultados distintos, ontem, pela oitava rodada do Grupo A05 da Série D do Brasileiro. No Estádio Serejão, o Brasiliense bateu o Jaraguá, por 3 x 0. Agora, a equipe de Taguatinga ocupa a quarta posição, com 11 pontos. O Gama visitou o líder Goianesia (13) e acabou batido por 2 x 1. O Periquito aparece em sexto lugar, com sete pontos.