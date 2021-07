Primeira medalha do Brasil vem do skate: Kelvin Hoefler ganha prata!

MP Marcos Paulo Lima

Kelvin Hoefler fez o suficiente para ficar entre os oito e avançar à final e cresceu na decisão do título, colocando pressão nos concorrentes - (crédito: Martin Bernetti/AFP)

Paulista de Itanhaém, Kelvin Hoefler é o primeiro medalhista do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele conquistou a prata no início da madrugada deste domingo, início de tarde no Japão, no street masculino. Campeão mundial em 2015 e quarto colocado em 2019 e 2021, Kelvin começou a andar de skate dentro de casa: saía da cozinha e ia até a garagem, passando na frente da televisão da sala. Algum tempo depois, o pai improvisou uma mini rampa no quintal da casa em que moravam. Hoefler liderou a maior parte da decisão do título até ser superado por uma sequência de notas altíssimas do japonês Yuto Horigomi na fase das manobras únicas: 37,18 pontos contra 36,15 de Hoefler. O bronze ficou com o norte-americano Jagger Eaton (35,35).

Aos 28 anos, Kelvin Hoefler foi o único brasileiro entre os oito finalistas no Parque Esportivo Urbano de Ariake. Avançou em quarto lugar com média de 34,69. Na decisão, cada um teve direito a duas voltas de 45 segundos e a cinco manobras, uma espécie de tudo ou nada na qual o erro era penalizado com nota zero.

Os atletas receberam sete menções dos jurados. Das sete, contaram apenas as quatro maiores para a classificação final.O brasileiro foi o melhor nas duas primeiras passagens, mas cometeu três erros nas cinco manobras finais e foi ultrapassado pelo pelo japonês Yuto Horigomi (ouro), protagonista das notas mais altas na reta final.

Alem de Horigomi e Jagger Eaton, Hoefler teve como adversários na finalíssima os franceses Aurelien Girauld e Vincent Miou; o norte-americano Nyjah Houston, o peruano Angelo Narvaez e o português Gustavo Ribeiro.

O brasiliense Felipe Gustavo também competiu no street masculino. Fez história ao ser o primeiro atleta a dropar no skate na história dos Jogos Olímpicos, mas foi prejudicado por quatro quedas na categoria street, terminou em 14º lugar e ficou fora da lista dos oito finalistas. Outro brasileiro na disputa foi Giovanni Vianna. Ele terminou a fase classificatória na 12ª posição e também foi eliminado.

MENINO DE PRATA

Nome: Kelvin Hoefler

Nascimento: 10/2/1993

Local: Itanhaém (SP)

Esporte: Skate

Modalidade: Street

Altura: 1,75m

Peso: 78kg