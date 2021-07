Único brasileiro do remo na Olimpíada, Lucas Verthein avança às semifinais

AE Agência Estado

(crédito: Luis ACOSTA / AFP)

Único representante do Brasil no remo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Lucas Verthein avançou às semifinais na categoria single skiff. Em prova disputada na madrugada deste domingo (25/7) - horário de Brasília - o brasileiro terminou a bateria na segunda colocação e, no geral, ficou em quinto.

Para se garantir entre os 12 melhores, Lucas Verthein fechou a prova em 7min14s26, apenas 1s51 atrás do alemão Oliver Zeidler, que venceu a quarta e última bateria das quartas de final. O single skiff, ou single scull, é um barco desenhado somente para uma pessoa, que usa dois remos para mover a embarcação. A semifinal está marcada para a noite de quarta-feira, (horário de Brasília).

"Difícil expressar com palavras a gratidão por este apoio. Sempre sonhei disputar uma olimpíada, mas nunca imaginei receber tanto carinho. Vamos juntos até o fim", celebrou o atleta, que atingiu o melhor resultado da história do Brasil nessa prova.

Aos 23 anos, Lucas é o único representante do Brasil no remo na Olimpíada. O carioca conquistou no mundial júnior disputado em 2016, na Holanda, uma medalha de bronze, a única obtida até hoje por um atleta latino-americano. No Pan de Lima, em 2019, também trouxe um bronze para o Brasil.