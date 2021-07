Boxe: Wanderson de Oliveira vence e avança para as oitavas de final

CB Correio Braziliense

(crédito: Luis ROBAYO / AFP / POOL)

O brasileiro Wanderson de Oliveira venceu a primeira luta dele na competição de boxe das Olimpíadas de Tóquio. Ele derrotou o sírio Wessam Salamana, da seleção olímpica de refugiados, neste domingo (25/7). Com isso, Wanderson vai às oitavas de final. Ele volta à arena no próximo sábado, quando enfrentará o bielorrusso Dzmitry Asanau.

Wanderson não teve muitas dificuldades e dominou a luta, vencida por decisão unânime (5-0) no terceiro round. Ele chega a Tóquio com a chancela de ter sido o quinto colocado no último mundial do esporte, em 2019.

Com agências