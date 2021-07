França vence EUA por 83-76 na estreia do torneio masculino de basquete

AF Agência France-Presse

(crédito: Aris MESSINIS / AFP)

A França surpreendeu e venceu por 83-76 a seleção dos Estados Unidos neste domingo (25/7) em Saitama, pela primeira rodada do grupo A do torneio de basquete masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No outro jogo do grupo A, a República Tcheca venceu o Irã por 84-78.

Esta foi a primeira derrota da equipe americana em uma Olimpíada desde a queda nas semifinais de Atenas-2004 para a Argentina. Porém, foi a segunda vitória consecutiva dos franceses sobre os Estados Unidos, após o triunfo nas quartas de final da Copa do Mundo da China-2019. O cestinha da partida foi o francês Evan Fournier, jogador do Boston Celtics, com 28 pontos.

A partida deste domingo evidenciou as fragilidades demonstrada pela equipe comandada por Gregg Popovich durante a preparação para os Jogos de Tóquio, com derrotas em amistosos para Nigéria e Austrália.

Os franceses conseguiram se recuperar no segundo tempo, depois que terminaram a primeira etapa com 10 pontos de desvantagem (45-35). O terceiro quarto da partida, com marcação intensa do time europeu, terminou com a parcial 25-11.

O time americano, cujo líder Kevin Durant teve atuação discreta (10 pontos e aproveitamento de 4/12 em arremessos), conseguiu resistir até o fim graças à atuação de Jrue Holiday, que desembarcou em Tóquio apenas no sábado, depois de conquistar o título da NBA com o Milwaukee Bucks na terça-feira passada. Ele foi o cestinha americano com 18 pontos, sem demonstrar cansaço, apenas cinco dias após a final da NBA.

Os americanos chegaram a liderar o placar por 69-63 no início do último quarto, mas os franceses retornaram ao jogo graças a uma excelente defensa e aos pontos cruciais de Nando De Colo (13), além de uma cesta de três pontos de Nicolas Batum nos segundos finais.

Na próxima rodada do grupo A, a seleção dos Estados Unidos enfrentará o Irã, enquanto a França encara a República Tcheca.