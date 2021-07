Milena Titoneli perde medalha de bronze para marfinense no taekwondo

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Javier SORIANO / AFP)

A paulista Milena Titoneli perdeu a decisão da medalha de bronze na manhã desta segunda-feira no Brasil, noite no Japão. Depois de perder nas quartas de final do taekwondo na categoria até 67kg e de superar a haitiana Lauren Lee na repescagem, a brasileira não conseguiu superar a experiente africana Ruth Gbagbi (Costa do Marfim). A rival, que havia ficado em terceiro lugar na versão da Olimpíada do Rio-2016, venceu o combate por 12 x 8.

Com o resultado, Milena não conseguiu igualar o melhor resultado do país no taekwondo e iguala os feitos de Natália Falavigna nos Jogos de Pequim-2008 e de Maicon Siqueira na Rio-2016.

Nascida em 1998 e prestes a completar 23 anos no próximo dia 6 de agosto, Milena Titoneli Guimarães começou no taekwondo há 10 anos. À época, a então adolescente não fazia atividades físicas e vinha engordando. Isso motivou a mãe a colocá-la no esporte. Em 2019, a lutadora entrou para a história ao se tornar a primeira brasileira campeã dos Jogos Pan-americanos. Ela conquistou a medalha de ouro em Lima. No mesmo ano, ficou em terceiro lugar no Mundial.

A campanha de Milena em Tóquio começou com vitória sobre Julyana Al-Sadeq (Jordânia). Os árbitros deram vitória para a brasileira depois de um empate por 9 x 9. Nas quartas de final, a paulista foi superada pela croata Matea Jelic, atual número 1 do mundo na categoria até 67kg e campeã europeia, por 30 x 9. Na repescagem, derrotou Lauren Lee por 26 x 5. Na decisão do bronze, perdeu para a marfinense Ruth Gbagbi por 12 x 8.