Olimpíada de Tóquio 2021: confira o calendário das disputas do Brasil

Apesar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos acontecer na sexta-feira (23/7) às 8h (horário de Brasília), a competição começou dias antes. E o Brasil estreou bem, com uma goleada da seleção feminina de 5 a 0 na China na quarta (21/7).

As jogadoras buscam um ouro olímpico inédito para o futebol feminino brasileiro, assim como outras equipes e atletas enviados ao país. Na Olimpíada do Rio, em 2016, o Brasil conquistou 19 medalhas: sete ouros, seis pratas e seis bronzes, e teve sua maior delegação, com 465 brasileiros. Neste ano, embora o número de atletas competindo seja menor (301), a delegação ainda é a maior já enviada ao exterior.

Com restrições rígidas por causa da pandemia de covid-19 e sem espectadores, os jogos só poderão ser acompanhados de casa. E o Brasil compete nas mais diversas categorias - as novas, como skate e surfe - às tradicionais, como vôlei, futebol e natação, entre tantas outras. A BBC News Brasil destaca os jogos em que o Brasil competirá em Tóquio.

Brasil nas Olimpíadas

Eventos estão sujeitos a alterações. Todas as disputas estão no horário de Brasília e apenas refletem a programação original, sem seus desdobramentos com o avanço da competição.

21 de julho, quarta-feira

5h Futebol feminino: Brasil x China

22 de julho, quinta-feira

8h30 Futebol masculino: Brasil x Alemanha

20h30 Remo Skiff simples - masculino

21h Tiro com arco Individual - feminino

23 de julho, sexta-feira

01h Tiro com arco Individual - masculino

01h Tiro com arco Equipes - misto

21h Handebol masculino: Brasil x Noruega

21h Esgrima Espada individual - feminino

21h50 Levantamento de peso 49kg - feminino

22h Vôlei de praia masculino: Brasil (Alison e Álvaro) x Argentina

23h Vôlei de praia feminino: Brasil (Agatha e Duda) x Argentina

23h Tênis masculino - individual: Brasil x Croácia

23h Tênis masculino - individual: Brasil x Alemanha

23h Tênis feminino - duplas: Brasil x Canadá

23h Tênis masculino - duplas: Brasil x Croácia

23h Judô Feminino - até 48kg

23h Judô Masculino - até 60kg

23h Boxe Peso pena - feminino

23h30 Boxe Peso meio-médio - feminino

23h05 Vôlei masculino: Brasil x Tunísia

24 de julho, sábado

01h Tiro esportivo Pistola de ar 10m - masculino

2h15 Tênis de mesa - feminino: Brasil x Suíça

2h30 Ginástica artística Qualificatórias - masculino

7h48 Natação 400m livre - masculino

8h Futebol feminino: Brasil x Holanda

8h55 Natação 100m peito - masculino

9h15 Natação 4 x 100m livre - feminino

19h Surfe - masculino

21h Skate Street - masculino

22h20 Surfe - feminino

22h42 Taekwondo Até 68kg - masculino

23h Judô Até 66kg - masculino

23h Judô Até 52kg - feminino

23h Vôlei de praia masculino: Brasil (Evandro e Bruno Schmidt) x Chile

23h Handebol feminino: Brasil x Comitê Olímpico Russo

23h Boxe Peso mosca - feminino

25 de julho, domingo

1h47 Canoagem Slalom K1 (Caiaque individual) - feminino

2h35 Vela Laser - masculino

3h05 Vela RS:X - feminino

5h30 Futebol masculino: Brasil x Costa do Marfim

7h22 Natação 200m livre - masculino

8h19 Natação100m costas - masculino

8h20 Ginástica Artística Qualificatórias - feminino

9h10 Natação 4 x 100m livre - masculino

9h45 Vôlei feminino: Brasil x Coreia do Sul

18h30 Triatlo Individual - masculino

21h Skate Street - feminino

21h Handebol masculino: Brasil x França

21h25 Esgrima Florete individual - masculino

22h Taekwondo Até 67kg - feminino

22h15 Taekwondo Até 80kg - masculino

23h Vôlei de praia feminino: Brasil (Ana Patrícia e Rebecca) x Quênia

23h10 Judô Até 73kg - masculino

26 de julho, segunda-feira

0h05 Vela RS:X - feminino

0h05 VelaLaser - masculino

0h40 BadmintonIndividual - feminino: Brasil x Ucrânia

2h Badminton Individual - masculino: Brasil x Ilhas Mauricio

3h Ciclismo Mountain Bike Cross-country - masculino

7h29 Natação 200m borboleta - masculino

8h32 Natação 1500m livre - feminino

9h45 Vôlei masculino: Brasil x Argentina

18h30 Triatlo Individual - feminino

23h Handebol feminino: Brasil x Hungria

23h Judô Até 63kg - feminino

23h10 Judô Até 81kg - masculino

27 de julho, terça-feira

0h Vôlei de praia masculino: Brasil (Alison e Álvaro) x EUA

0h03 Boxe Peso pesado - masculino

0h05 Vela 49er FX - feminino

0h15 Vela Laser - masculino

1h05 Vela Finn - masculino

1h06 Boxe Peso leve - feminino

2h50 Vela 49er - masculino

3h Vôlei de Praia: Brasil (Evandro e Bruno Schmidt) x Marrocos

3h Ciclismo Mountain Bike Cross-country - feminino

7h02 Natação 100m livre - masculino

7h40 Vôlei feminino: Brasil x República Dominicana

8h17 Natação 4 x 200m livre - masculino

8h30 Futebol feminino: Brasil x Zâmbia

8h37 Natação 800m livre - masculino

10h Vôlei de praia feminino: Brasil (Agatha e Duda) x China

22h20 Badminton Individual - feminino: Brasil x EUA

23h Judô Até 70kg - feminino

23h Vôlei de Praia: Brasil (Ana Patrícia e Rebecca) x Letônia

23h10 Judô Até 90kg - masculino

28 de julho, quarta-feira

0h05 Vela 49er - masculino

0h05 Vela Finn - masculino

0h05 Vela 470 - masculino

0h15 Vela RS:X - feminino

1h Canoagem Slalom C1 (Canoa individual) - feminino

1h47 Canoagem Slalom K1 (Caiaque individual) - masculino

2h35 Vela Nacra 17 - misto

2h50 Vela 49er FX - feminino

2h50 Vela 470 - feminino

5h Futebol masculino: Brasil x Arábia Saudita

7h02 Natação 100m livre - feminino

7h30 Handebol masculino: Brasil x Espanha

7h50 Badminton Individual - masculino: Brasil x Japão

08h15 Natação 200m medley - masculino

08h34 Natação 4 x 200m livre - feminino

9h45 Vôlei masculino: Brasil x Comitê Olímpico Russo

21h30 Rúgbi feminino: Brasil x Canadá

22h Ciclismo BMX Corrida - masculino

22h21 Ciclismo BMX Corrida - feminino

23h Handebol feminino: Brasil x Espanha

23h Judô Até 100kg - masculino

23h Judô Até 78kg - feminino

29 de julho, quinta-feira

0h05 Vela Nacra 17 - misto

0h05 Vela Laser - masculino

0h05 Vela 470 - feminino

1h05 Vela RS:X - feminino

2h35 Vela Finn - masculino

3h05 Vela 470 - masculino

5h Rúgbi feminino: Brasil x França

7h40 Vôlei feminino: Brasil x Japão

7h50 Natação 100m borboleta - masculino

8h28 Natação 4 x 100m medley - misto

9h Vôlei de praia feminino: Brasil (Agatha e Duda) x Canadá

10h Vôlei de praia masculino: Brasil (Alison e Álvaro Filho) x Holanda

21h Handebol masculino: Brasil x Argentina

21h Rúgbi feminino: Brasil x Fiji

21h Atletismo 3000m com obstáculos - masculino

21h15 Atletismo Salto em altura - masculino

22h55 Atletismo 400m com barreiras - masculino

23h Judô Acima de 100kg - masculino

23h Judô Acima de 78kg - feminino

23h05 Vôlei masculino: Brasil x EUA

23h40 Atletismo 100m rasos - feminino

30 de julho, sexta-feira

0h05 Vela 470 - masculino

0h05 Vela 49er - masculino

0h15 Vela 470 - feminino

2h35 Vela Laser - masculino

2h50 Vela 49er FX - feminino

3h Saltos ornamentais Trampolim 3m - feminino

7h02 Natação 50m livre - masculino

7h05 Atletismo Salto triplo - feminino

7h24 Natação 50m livre - feminino

7h25 Atletismo Arremesso de peso - feminino

7h48 Natação 1500m livre - masculino

8h Atletismo 4 x 400m rasos - misto

9h Vôlei de Praia masculino: Brasil (Evandro e Bruno Schmidt) x Polônia

9h50 Natação 4 x 100m medley - masculino

21h Atletismo 400m com barreiras - feminino

21h Vôlei de Praia feminino: Brasil (Ana Patrícia e Rebecca) x EUA

21h30 Atletismo Lançamento de disco - feminino

21h40 Atletismo Salto com vara - masculino

21h50 Atletismo 800m rasos - masculino

22h45 Atletismo 100m com barreiras - feminino

23h30 Judô Equipes - misto

31 de julho, sábado

0h05 Vela Nacra 17 - misto

0h05 Vela 49er - masculino

0h05 Vela Finn - masculino

0h05 Vela 49er FX - feminino

4h15 Handebol feminino: Brasil x Suécia

4h25 Vôlei feminino: Brasil x Sérvia

7h10 Atletismo Salto em distância - masculino

19h45 Hipismo CCE por equipes - misto

19h45Hipismo CCE individual - misto

21h40 Atletismo 3000m com obstáculos - feminino

21h50 Atletismo Salto em distância - feminino

22h45 Atletismo 400m rasos - masculino

23h Luta olímpica Greco-Romana até 130kg - masculino

23h Luta olímpica Livre até 76kg - feminino

23h05 Vôlei masculino: Brasil x França

1º de agosto, domingo

0h05 Vela 470 - feminino

0h05 Vela Nacra 17 - misto

0h15 Vela 470 - masculino

3h05 VelaFinn - masculino

7h30 Handebol masculino: Brasil x Alemanha

22h05 Canoagem Velocidade C2 (Canoa dupla) 1000m - masculino

22h21 Canoagem Velocidade K1 (Caiaque individual) 1000m - masculino

22h30 Atletismo 200m rasos - feminino

23h Handebol feminino: Brasil x França

23h50 Levantamento de peso Até 87kg - feminino

2 de agosto, segunda-feira

0h05 Vela 470 - feminino

2h35 Vela 470 - masculino

9h45 Vôlei feminino: Brasil x Quênia

21h Atletismo Salto triplo - masculino

21h05 Atletismo 1500m rasos - masculino

21h20 Atletismo Lançamento de dardo - feminino

21h45 Atletismo 400m rasos - feminino

23h05 Atletismo 200m rasos - masculino

23h30 Luta olímpica Livre até 62kg - feminino

3 de agosto, terça-feira

7h Hipismo Saltos individual - misto

7h10 Atletismo 110m com barreiras - masculino

7h15 Atletismo Arremesso de peso - masculino

18h30 Maratona aquática10km - feminino

21h Skate Park - feminino

21h Atletismo Decatlo - masculino

21h55 Atletismo Decatlo - masculino

23h40 Atletismo Decatlo - masculino

4 de agosto, quarta-feira

3h Saltos Ornamentais Plataforma 10m - feminino

21h Skate Park - masculino

22h Atletismo 4 x 100m rasos - feminino

23h30 Atletismo 4 x 100m rasos - masculino

5 de agosto, quinta-feira

1h Pentatlo Moderno Individual - feminino

04h30 Atletismo Marcha atlética 20km - masculino

21h44 Canoagem Velocidade C1 (Canoa individual) 1000m - masculino

6 de agosto, sexta-feira

2h30 Pentatlo Moderno Individual - feminino

3h Saltos Ornamentais Plataforma 10m - masculino

3h45 Pentatlo Moderno Individual - feminino

4h30 Atletismo Marcha atlética 20km - feminino

22h Ginástica rítmica Conjunto

7 de agosto, sábado

19h Atletismo Maratona - masculino

