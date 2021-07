Leo de Deus avança às semis nos 200m borboleta; brasileiras caem nos 1.500m

DQ Danilo Queiroz

A noite de segunda-feira (26/7) - ou manhã, no caso do fuso horário do Brasil - foi de classificação brasileira na natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O sul-mato-grossense Leonardo de Deus alcançou índice e avançou para a etapa de semifinal nos 200m borboleta. Por outro lado, no feminino, Viviane Jungblut e Beatriz Dizotti foram eliminadas nos 1.500m livre feminino.

Leonardo de Deus entrou na piscina na quarta bateria, onde fez o segundo melhor tempo, e avançou ao fazer o terceiro melhor tempo geral entre os competidores nas eliminatórias. Ele terminou a prova em 1:54.83. O húngaro Kristof Milak, recordista mundial, fez jus ao favoritismo e passou com o melhor tempo da etapa semifinal: 1:53.58.

Ao fim das eliminatórias da modalidade em Tóquio, em entrevista à TV Globo, o brasileiro vibrou pela classificação com o melhor tempo de toda a sua carreira na natação. "Segundo passo foi feito, classificamos. Prova foi muito forte. Estava vendo que tinha que fazer força. Nadei com o melhor tempo da minha vida, mas agora é descansar. Nada de comemorar", disse Leonardo de Deus.

O brasileiro voltará à piscina em busca de um lugar na final da modalidade ainda nesta segunda-feira (21/7), a partir das 22h, horário de Brasília, quando serão disputadas as semifinais dos 200m borboleta, no Centro Aquático de Tóquio. No mesmo horário, Fernando Scheffer tentará um lugar na decisão dos 200m livre.

Não deu no 1.500m livre

Mesmo participando com duas representantes, o Brasil ficou de fora da final olímpica dos 1.500m livre. Estreando em Jogos Olímpicos, Viviane Jungblut foi a quarta colocada na sua série das eliminatórias, com 16:21.29. Beatriz Dizotti ficou em segundo na sua bateria com 16:29.37, mas o tempo não foi suficiente para elas garantirem um lugar para o país na briga por medalhas. Katie Ledecky, dos Estados Unidos, fez 15:35.35 e liderou as semifinais.