Ele ganhou o apelido de Brad Pitt da canoagem: conheça Daniel Watkins

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Instagram @dan__watkins/ Reprodução e Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

As aparências enganam nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A canoagem slalom, por exemplo, tinha um "astro hollywoodiano" na C1 masculina (canoa individual). Aos 25 anos, Daniel Watkins, nascido na Tasmânia e integrante do Time Austrália, ganhou o apelido de Brad Pitt da modalidade. O motivo é a semelhança dele, para alguns, com o produtor do filme 12 anos de Escravidão, vencedor do Oscar de melhor filme em 2014; e protagonista como ator de películas épicas como Tróia.

Daniel Watkins tem curtido o papel de sósia de Brad Pitt. Reage com bum-humor e sem modéstia. "Qualquer apelido que me dê repercussão é bem-vindo", disse à imprensa australiana nos primeiros dias de competição no Japão. Nascido em 21 de novembro de 1995, ele é colega na canoagem dos brasileiros Pepê Gonçalves e Ana Sátila.

A fase de treinos do Brad Pitt da canoagem foi realizada em circuito selvagem cheio de perigo na Ilha da Tasmânia. "Estou muito orgulhoso de representar a minha terra nos Jogos Olímpicos. Não consigo parar de falar quando o assunto é a Tasmânia", diz Watkins.

O treino funcionou. Nesta segunda-feira, Watkins, estreante nos Jogos Olímpicos, comemorou o nono lugar no C1. As medalhas ficaram o esloveno Benjamin Savsek (ouro), Lukas Rohan (República Tcheca) e Sideris Tasiadis (Alemanha), mas ele considerou a presença na decisão um título pessoal. “Levante a mão se você estiver pronto para uma cerveja. O trabalho foi duro, mas estou absolutamente feliz por terminar entre os 10 na minha primeira Olimpíada!”, escreveu na conta dele nas redes sociais nesta segunda-feira.

Daniel Watkins leva uma vida cigana. Não tem endereço fixo. Vive em um motorhome perambulando pela Austrália. “É uma forma de desfrutar a vida conduzindo o meu furgão. Sinto-me livre e diferente”, argumenta Watkins. Por isso, foi batizado com um outro apelido: “Dan The Van Man” entre os colegas do Time Austrália.

Como é mais aventureiro do que atleta profissional, Watkins tem uma profissão. É técnico de fotocopiadora em Hobart, capital portuária da Tasmânia. Talvez, os Jogos Olímpicos tenha dado “start” em uma guinada na vida dele. Ganhou o apelido de Brad Pitt encerra a categoria dele na canoagem entre os 10 melhores na primeira participação olímpica.