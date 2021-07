Dia olímpico do surfe: Brasil pode garantir medalhas nesta madrugada

DQ Danilo Queiroz

Incluído no programa olímpico pela primeira vez na história nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o surfe terá um dia decisivo entre a noite desta segunda-feira (26/7) e a madrugada de terça-feira (27/7). Com três brasileiros vivos na disputa pelas primeiras medalhas, a modalidade terá, a partir de 19h, a disputa de quartas de final. A definição do ouro está prevista para as primeiras horas da madrugada.

Entre os homens, estão classificados duas das principais esperanças de medalha do Brasil: Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Entre as mulheres, a expectativa de pódio verde a amarelo recai sobre Silvana Lima. Segunda surfista representante do páis na categoria feminina, Tatiana Weston-Webb, acabou eliminada nas oitavas. Ela ficou no meio do caminho da competição após perder para a japonesa Amuro Tsuzuki.

Após vencer o australiano Julian Wilson por 14.33 a 13.00 nas oitavas de final, Gabriel Medina terá pela frente o francês Michel Bourez. Já Ítalo Ferreira tirou o neozelandês Billy Stairmand por 14.54 a 9.67. Agora, disputará um lugar nas semifinais contra o japonês Hiroto Ohhara. Silvana Lima eliminou a portuguesa Teresa Bonvalot por 12.17 a 7.50. Na próxima etapa, medirá forças com a americana Carissa Moore.

A final da competição olímpica precisou ser antecipada devido a um imprevisto causado pelo tempo. A metereologia apontou que um tufão se aproxima e deve chegar a Tóquio nas próximas horas. Ele deve chegar à cidade já enfraquecido. Mesmo assim, a organização dos Jogos Olímpicos anunciou a decisão de começar a disputa pelo ouro mais cedo. A etapa será realizada logo depois da conclusão das quartas de final e da semifinal.

Dia olímpico do surfe

19h - Quartas de final masculina

21h24 - Quartas de final feminina

23h48 - Semifinal masculina

1h - Semifinal feminina

2h16 - Decisão do bronze masculino

3h01 - Decisão do bronze feminino

3h46 - Final masculina

4h31 - Final feminina

Quartas de final

Masculino

Gabriel Medina (BRA) x Michel Bourez (FRA)

Ítalo Ferreira (BRA) x Hiroto Ohhara (JAP)

Feminino

Carissa Moore (EUA) x Silvana Lima (BRA)