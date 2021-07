É de tie break! Com virada espetacular, Brasil vence Argentina no vôlei masculino

Td Talita de Souza

(crédito: Yuri Cortes/AFP)

Clima de final! A segunda vitória da Seleção Brasileira de vôlei masculino nos Jogos de Tóquio 2020 veio com superação e uma virada espetacular, na manhã desta segunda-feira (26/7). Após dois sets perdidos com média de seis pontos de diferença, o Brasil reagiu, correu atrás do prejuízo e conquistou a partida no tie break, o famoso quinto set decisivo do esporte. O último ‘round’ do duelo sul-americano terminou em 16 contra 14, para o Brasil.

A Arena Ariake ficou pequena para tanta emoção nas mais de duas horas de disputa. A Seleção Argentina entrou em quadra com agilidade, ritmo e agressividade; o que gerou a vitória dos hermanos nos dois primeiros sets.

Além do bom desempenho argentino, o time brasileiro apresentou, nos primeiros sets, falta de concentração e grande dificuldade em finalizar jogadas. Para ter a chance da vitória, o Brasil teve que superar a instabilidade emocional, dobrar a concentração e jogar sem medo.

Foi o que ocorreu. O time do técnico Renan Dal Zotto permaneceu unido e reagiu. Até mesmo Leal, que iniciou o jogo com grande dificuldade e chegou a ser substituído por Douglas Souza, que apresentou bela atuação enquanto permaneceu no time, voltou para as quadras e se tornou o maior pontuador do jogo: foram 18 pontos na partida.

O time que chegou ao tie break se mostrou bem diferente. Disputado ponto a ponto, o time brasileiro foi o grande vitorioso da partida.

Três é o número da sorte do Brasil? Virada começou no terceiro set

O terceiro set foi o momento decisivo para o Brasil na partida contra a Argentina. Os seis jogadores entram na quadra tensos, nos rostos, semblantes sérios. Renan apostou em Leal no início do set, que resolveu atacar após o segundo set no banco.

Mauricio Souza também entrou e reforçou o bloqueio, junto com Wallace e Leal. A tensão foi tanta na Arena Ariake que o sistema de placar japonês sofreu uma pane e ficou fora do ar por três minutos. Na volta, os pontos mostraram a melhora do Brasil: 5 pontos a 2. Este foi o início da virada do time brasileiro.

Com mais ataque e vigor, o Brasil ficou, pela primeira vez, sete pontos à frente do adversário. O resultado foi a vitória do set, com 25 pontos contra 16.

A partir daí, o jogo ficou ainda mais disputado. Após grande reviravolta, o Brasil conquistou o quarto set e foi para o tie break. Lucão afirmou: "O time demorou um pouquinho para engrenar. Eles fizeram dois primeiros sets impecáveis. Conseguimos fazer um milagre", disse ao Sportv.

Quarto set



O começo do set foi diferente. A Argentina dobrou o ataque e a concentração. Como resposta, o Brasil não conseguiu acompanhar e começou com seis pontos atrás dos hermanos.

A desvantagem foi superada ponto a ponto. Após reação do time brasileiro, com jogadas incríveis de Lucarelli, Leal, Lucão e Bruninho, o jogo empatou.

Jogo apertado

O início do primeiro set mostrou o tom da partida: um jogo apertado, disputado e com imensa vontade da Seleção Argentina em conquistar a primeira vitória nos Jogos. O time dos hermanos foi derrotado pela Rússia na estreia, no último sábado (24/7).

Com dificuldade em finalizar ataques e manter o bloqueio, o time brasileiro chegou a ficar com cinco pontos de desvantagem da Argentina. Antes de virar, o jogo se manteve ponto a ponto ao longo de todo o set.

A Seleção Argentina mostrou, com agressividade no ataque, que estava disposta a levar a vitória e chegou a abrir três pontos de vantagem contra o Brasil nos primeiros minutos do primeiro set. Diferente do Brasil, esta é a segunda derrota da equipe da Argentina, que perdeu na estreia contra a Rússia.

O torneio de vôlei masculino tem 12 seleções. Os times estão divididos em dois grupos de seis integrantes cada. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para a fase eliminatória.