Após empate com russas, Leoas do handebol do Brasil encaram Hungria

Júlia Mano

Seleção Brasileira feminina de handebol encara Hungria em busca da primeira vitória nas Olimpíadas de Tóquio-2020 - (crédito: Wander Roberto/COB)

O time de handebol feminino do Brasil retorna ao Ginásio Nacional Yoyogi, no Japão, nesta segunda-feira (26/7), às 23h, para enfrentar a Hungria. As brasileiras vão para o segundo dia de confrontos da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e ainda têm mais três desafios nesta semana.

As meninas entram em quadra embaladas pelo desempenho diante das atuais campeãs olímpicas, que assumem o nome de Comitê Olímpico Russo (ROC), devido à punição pelo escândalo de doping do país.

No sábado (24/7), as russas passaram a maior parte da partida com na frente do placar. O Brasil conseguiu virar apenas nos minutos finais, mas a equipe adversária empatou o duelo, que terminou 24 x 24. O resultado foi bastante comemorado pelas brasileiras.

Situação do Brasil no handbol feminino

A equipe verde-amarela está com 1 ponto, na terceira colocação do grupo B. Já a Hungria foi derrotada pela França, com apenas um gol de diferença (29 x 30), e ainda não pontuou, amargando o penúltimo lugar da chave.



Em caso de vitória brasileira nesta noite, as Leoas se aproximam da classificação para as quartas de final, enquanto as húngaras começam a ficar em situação delicada. Mas ainda tem muita competição nesta primeira fase do torneio, que conta com cinco rodadas.

As equipes que disputam o ouro olímpico foram divididas em dois grupos, com seis seleções em cada um. Avançam para as quartas de final, as quatro primeiras colocadas de cada chave. A briga no Grupo A é entre Holanda, Japão, Montenegro, Angola, Noruega e Coreia do Sul. O Brasil trava disputa com o Comitê Olímpico Russo pelo Grupo B, que conta também com Espanha, Suécia, Hungria e França.

Suécia e França lideram Grupo B



A Suécia é a líder do Grupo B, devido à vitória sobre a Espanha por 24 x 31, seguida pela França. As duas seleções somam 2 pontos, mas a equipe sueca leva vantagem pelo saldo de gols. Na sequência da tabela, estão Brasil e ROC, com 1 ponto, e a Espanha ocupa a lanterna da chave. Nesta segunda-feira, a Suécia também enfrenta a ROC, e França pega a Espanha.





Próximos jogos da Seleção Brasileira

Quarta-feira (28/7): Brasil x Espanha - 23h



Sábado (31/7): Brasil x Suécia - 4h15



Domingo (1/8): Brasil x França - 23h



*Horários de Brasília (DF)

