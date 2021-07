Com bela manobra, Gabriel Medina avança para as semifinais do surfe

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Divulgação/COI)

Um dos favoritos a brilhar na primeira participação do surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, Gabriel Medina deu mais um passo rumo à medalha. Na noite desta segunda-feira (27/7) - manhã no fuso horário do Japão -, o brasileiro bicampeão mundial venceu o francês Michael Bourez em disputa bastante apertada por 15.33 a 13.66 e avançou para as semifinais da modalidade.

A classificação de Medina veio em uma manhã de mar bastante agitado na praia de Tsurigasaki, a cerca de 100 quilômetro de Tóquio. Com clima fechado, as ondas superaram os 2m30 de altura, cerca de 80 centímetros a mais do que no dia anterior. Mesmo assim, o brasileiro conseguiu encaixar seu estilo de surfe, encaixou um aéreo que rendeu uma onda nova e abriu boa vantagem. Antes, ele já havia somado uma nota 6.33.

Faltando três minutos para o fim da bateria, Bourez encaixou um tubo, comemorou a manobra, mas a nota 6.93 não foi suficiente para que ele conseguisse ultrapassar o brasileiro. Com a vantagem, o brasileiro mudou a estratégia. Com prioridade 1 para pegar a onda, Medina apenas cercou o francês e esperou o cronômetro zerar para garantir um lugar entre os quatro melhores do surfe nas Olimpíadas.

Em busca de um lugar na disputa do ouro, Gabriel Medina terá pela frente o japonês Kanoa Igarashi. Mais cedo, o surfista local também teve vida dura para conseguir a classificação. Ele eliminou o americano Kolohe Andino ao vencer por 12.60 a 11.00. A outra semifinal está em disputa entre quatro atletas: o brasileiro Italo Ferreira encara o japonês Hiroto Ohhara, enquanto o peruano Lucca Mesinas pega o australiano Owen Wright.