Fernando Scheffer ganha primeira medalha do Brasil na natação em Tóquio

MN Maíra Nunes

(crédito: .)

Após o Brasil passar em branco na natação indoor dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Fernando Scheffer escreveu o primeiro capítulo da volta por cima da modalidade brasileira nos Jogos de Tóquio-2020. Na raia 8, o gaúcho de 23 anos surpreendeu ao conquistar a medalha de bronze nos 200m livres (1min44s66), no Centro Aquático de Tóquio, na noite desta segunda-feira (26/7). A Grã-Bretanha completou o pódio, com ouro para Tom Dean (1min44s22) e a prata para Duncan Scott (1min44s26).

Scheffer chegou à final dos 200m livres após fazer o oitavo melhor tempo da semifinal, garantindo a última vaga na decisão, com 1min45s71. A marca foi pior do que os 1min45s05 feitos na eliminatória. Ainda assim, foi suficiente para garantir ao gaúcho a primeira final olímpica dele. Na decisão, ele tratou de fazer história na mesma prova que Gustavo Borges se consagrou na edição de Atlanta-1996.

Scheffer sobe ao pódio olímpico 25 anos da medalha de para de Gustavo Borges em Atlanta-1996, que conquistou medalha também nadando em uma raia da borda, dedicada aos nadadores que se classificam com os últimos tempos na fase anterior. No caso de Borges, ele fez os 200m livres na raia 1.

Com o pódio de Scheffer na natação, o Brasil chega à quarta medalha nas Olimpíadas de Tóquio. O país soma são duas medalhas de prata, com Kelvin Hoefler e Rayssa Leal no skate, e duas de bronze, com Daniel Cargnin no judô (até 66kg).

Nome de medalhista olímpico

Desde que começou a competir na natação, o gaúcho acostumou-se a ter o nome confundido pelo do ex-velocista Fernando Scherer, o Xuxa. Agora, com o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Fernando Scheffer, com "f", começa a se aproximar das façanhas do ídolo da natação brasileira da década de 1990, que conquistou duas medalhas olímpicas de bronze para o Brasil (nos 50m livre em Atlanta 1996 e no 4x100m livre em Sydney 2000).

Com a estreia do Fernando, o Scheffer, em Olimpíadas já subindo ao pódio, as confusões tendem a diminuir. Não que isso tenha um problema para o jovem nadador. Afinal, ele dizia que era um orgulho ser confundido com o Xuxa. Mas a trajetória em busca do próprio lugar ao sol não é de hoje.



Integrou a Seleção Brasileira de natação pela primeira vez em 2016, no Campeonato Mundial em piscina curta (25m), na cidade canadense de Windsor. Em 2019, competiu no Campeonato Mundial de Gwangju e ganhou dois ouros nos Jogos Pan-Americanos de Lima (200m livre e 4x200m livre).