Não deu: Silvana Lima perde para americana e dá adeus aos Jogos Olímpicos

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Miriam Jeske/COB)

Após classificar Gabriel Medina e Ítalo Ferreira para as finais do surfe masculino, o Brasil sofreu uma baixa no naipe feminino da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na noite desta segunda-feira (26/7), a brasileira Silvana Lima não conseguiu desbancar o favoritismo da americana Carissa Moore, perdeu por 14.26 a 8.30 e foi eliminada nas quartas de final da competição.

A surfista havaiana esteve na frente do placar durante toda a bateria, a terceira na ordem da disputa feminina. Nos primeiros minutos, ela abriu 3.33 na frente do placar. Logo na sequência, Carissa emplacou uma manobra que rendeu um 4.67. Em contragolpe, Silvana ganhou um 3.80. A brasileira ainda ganhou alguns pontos em uma segunda onda, mas seguiu longe da rival americana.

Com ondas mais calmas, as duas surfistas encontraram dificuldades de encaixar manobras nas águas da praia de Tsurigasaki. Após alguns minutos de poucas emoções, Carissa trocou sua segunda nota ao receber um 6.33 e aumentou ainda mais a distância para a brasileira. Com sete minutos para o fim, a americana voltou a encaixar uma manobra, ganhou 7.93 e praticamente encerrou a disputa.

Silvana Lima foi a segunda brasileira eliminada da disputa por medalhas na estreia da modalidade em Tóquio. Nas oitavas de final, Tatiana Weston-Webb caiu de forma precoce ao perder a bateria contra a japonesa Amuro Tsuzuki por 10.33 a 8.57.