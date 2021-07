Flu retoma a saga por um título no ano

CB Correio Braziliense

(crédito: Mailson Santana/Fluminense FC)

O Fluminense sonha fechar a temporada com ao menos uma conquista. Fracassou no Estadual, está instável no Brasileirão e vê nas competições de mata-matas o caminho mais fácil. Hoje, às 19h15, a equipe carioca entra em campo tentando voltar a vencer após duas derrotas seguidas. De olho na paz e num reforço financeiro, buscará findar a invencibilidade do Criciúma na Copa do Brasil.

Apesar de não costumar se dar bem jogando no Heriberto Hulse, onde perdeu cinco de 10 jogos, os cariocas prometem se superar hoje. Os times fazem os dois jogos em sequência, com a volta no sábado. E quem avançar embolsa R$ 3,45 milhões. Os cariocas querem esse alívio financeiro antes de fazer também a volta das oitavas da Libertadores, no próximo dia 3, contra o Cerro Porteño.

Sem Caio Paulista, machucado, Roger Machado vai recorrer ao ligeiro e habilidoso Luiz Henrique aberto na ponta para tentar surpreender o Criciúma. Gabriel Paulista estará aberto na outra beirada.

No outro jogo de hoje, o Grêmio, de Luiz Felipe Scolari, visita o Vitória. O rubro-negro baiano eliminou o Internacional.