Corinthians vence o Cuiabá

Em um jogo fraco tecnicamente, o Corinthians venceu o Cuiabá por 2 x 1, ontem, na Arenal Pantanal, na capital mato-grossense, e interrompeu a sequência de duas derrotas consecutivas na Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo, ajudará a amenizar a crise que o time enfrenta. Na semana passada houve protesto de torcedores no CT e o carro do atacante Jô foi apedrejado quando ele saía de um evento.

A vitória foi construída no primeiro tempo com gols de Roni e Adson, dois jogadores das categorias de base, e levou o Corinthians à décima colocação na tabela com 17 pontos. O Cuiabá, que diminuiu com o ex-palmeirense Rafael Papagaio, está a um ponto da zona de rebaixamento e ocupa o 15º lugar, com 12 pontos. No domingo, o time paulista recebe na Neo Química Arena o embalado Flamengo, que vem de três goleadas consecutivas. No outro jogo da rodada, o Juventude venceu a Chapecoense, por 1 x 0, gol de Matheus Peixoo.