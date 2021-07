No judô, Eduardo Yudy fica pelo caminho e dá adeus ao sonho de medalha

VP VICTOR PARRINI*

Nascido no Japão e filho de brasileiros, Eduardo Yudy fez em casa o seu debute em Olimpíadas. O primeiro desafio do judoca foi diante do israelense Sagi Muki, número dois do ranking da Federação Internacional de Judô. A eliminação ocorreu por ippon, o golpe perfeito, justificando o favoritismo adversário.

Nos primeiros segundos de combate, Yudy tentou assumir logo o controle. O judoca brasileiro focou em segurar a gola do israelense que, logo em seguida, conseguiu se desprender. Parecia que haveria uma luta equilibrada, porém, o estreante foi surpreendido e golpeado por Muki, que usou toda sua experiência para aplicar um ippon e eliminar o brazuca da disputa olímpica.

Apesar da baixa de Eduardo Yudy, o Brasil seguirá representado no tatame de Budokan. A brasiliense Ketleyn Quadros, medalhista olímpica em Pequim 2008 está classificada às oitavas de final e enfrenta Gankhaich Bold, da Mongólia. A luta está prevista para às 1h02

