Brasil na final! Ítalo avança para a disputa do ouro; Medina fica fora

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Jonne Roriz/COB)

Ítalo Ferreira é o representante do Brasil na briga pelo primeiro ouro do surfe na história dos Jogos Olímpicos. O atual campeão mundial confirmou o favoritismo e bateu o australiano Owen Wright por 13.17 a 12.47. Na outra disputa semifinal de Tóquio-2020, Gabriel Medina perdeu de forma apertada para o japonês Kanoa Igarashi, por 17.00 a 16.76 e lutará o bronze. Com isso, o país pode terminar o dia com duas medalhas na modalidade estreante.

Wright conseguiu sair na frente do brasileiro após encaixar uma manobra que valeu 5.00. Porém, logo na sequência, Ítalo Ferreira tomou a liderança da bateria com duas ondas que, somadas, lhe renderam 6.23. Depois de muito tentar, o representante verde e amarelo conseguiu um aéreo, ganhou 6.50, aumentou a vantagem na liderança da disputa e jogou a pressão para o australiano.

Depois de alguns minutos sem muita emoção, Owen Wright conectou duas manobras após um backside jogando bastante água para o alto. Os pontos conquistados deixaram a disputa empatada em 11.00 para cada lado. O brasileiro, porém, seguia em vantagem por ter conseguido a maior nota da bateria até então. Com tudo em aberto, os dois surfistas seguiam em busca de ondas.

Ambos conseguiram praticamente em sequência. Com um frontside, Ítalo trocou a segunda nota por um 6.67, chegou a 13.17 e ampliou a vantagem. O australiano recebeu um 6.47, somou 12.47 no total e passou a depender de mais uma grande manobra faltando cinco minutos para o fim. A oportunidade, porém, não chegou. Com isso, o brasileiro garantiu a vaga para disputar o ouro.

Medina cai para japonês

Outro representante do Brasil na semifinal, Gabriel Medina ficou fora da decisão pelo ouro por detalhes. O bicampeão mundial começou com tudo e acertou um aéreo logo nos primeiros minutos da bateria. A manobra rendeu 8.33 e vibração do surfista. O japonês respondeu com três manobras seguidas. Logo na sequência, o brasileiro fez outro aéreo. Com isso, a disputa ficou 15.43 a 7.67.

Após Kanoa melhorar o somatório para 10.84, Medina brilhou e aumentou ainda mais sua nota. Em outro aéreo genial, o brasileiro foi a 16.76 e obrigou Igarashi a fazer 9.09 para virar. Mesmo com a situação desfavorável, o japonês achou a manobra necessária, ganhou um 9.33 e passou à frente. Com poucos minutos pela frente, Gabriel percorreu o mar atrás de uma boa onda, mas, mesmo com a prioridade, não reverteu a desvantagem.

Os brasileiros voltam à água em busca das medalhas olímpicas nas próximas horas. Às 2h16, Gabriel Medina e Owen Wright disputam o bronze. Às 3h46, Ítalo Ferreira e Kanoa Igarashi se enfrentam em busca do primeiro ouro da história da modalidade nos Jogos. As baterias decisivas serão realizadas no mar da praia de Tsurigasaki, a cerca de 100 quilômetro de Tóquio.