Ketleyn Quadros é valente, mas perde nas quartas e vê sonho do ouro escapar

Depois de superar a mongol Gankhaich Bold, Ketleyn Quadros enfrentou a canadense Catherine Beauchemin-Pinard, número sete do ranking mundial. A brasileira tomou as principais iniciativas da luta, mas um momento de descuido custou a vaga nas semifinais. Apesar do cenário, a brasiliense continua sonhando com o pódio em Budokan. A partir de agora, o foco está no bronze olímpico.

Como esperado, a luta começou extremamente truncada, com as duas judocas brigando muito para tirar o equilíbrio uma da outra. Porém, Ketleyn era mais agressiva e estava confiante. Passados pouco mais de dois minutos, a brasileira conseguiu derrubar e imobilizar a adversária, mas a iniciativa não resultou em pontuação.

Com um minuto para o fim do tempo normal, Ketleyn viu a situação se complicar. Catherine enxergou bem uma brecha para encaixar um golpe e derrubar a brasileira. A investida resultou no waza-ari e a vantagem no placar. Na sequência, a canadense pensou rápido e aproveitou que a atleta brasiliense ainda estava no chão, conseguiu imobilizá-la e impedir o sonho do ouro olímpico verde-amarelo.

Apesar da derrota, Ketleyn Quadros ainda luta pelo bronze, podendo repetir o feito dos Jogos de Pequim, em 2008. A oponente da vez será Juul Franssen, da Holanda, atual número 11 do ranking mundial. A vencedora do combate disputa o 3º lugar no pódio. O confronto acontecerá a partir das 5h.

De 2011 para cá, foram seis embates entre a brasileira e a holandesa, com três vitórias para cada lado. Contudo, nos últimos três encontros, Franssen levou a melhor. Mesmo assim, Ketleyn ainda segue viva e com boas chances de trazer mais uma medalha para o DF e Brasil. O confronto acontecerá a partir das 5h.

