Vôlei de praia: Alison e Álvaro Filho perdem para dupla dos EUA em Tóquio

MN Maíra Nunes

Após derrota para dupla dos Estaos Unidos, brasileiros Alison e Álvaro Filho vão encarar holandeses por classificação - (crédito: FIVB/Divulgação)

Alison e Álvaro Filho amargaram a primeira derrota da dupla nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, por 2 sets a 1 (parciais de 22/24, 19/21 e 13/15), mas seguem com chances de classificação. Em duelo de campeões olímpicos, os americanos Lucena e Dalhausser levaram a melhor nos momentos decisivos, diante de um confronto extremamente equilibrado no Shiokaze Park Stadium, na madrugada desta terça-feira (27/7).

Do lado brasileiro, Alison leva a bagagem do ouro olímpico da Rio-2016 com o antigo parceiro Bruno Schmidt. Já na equipe dos Estados Unidos, o experiente Dalhausser tem no currículo o título nos Jogos de Pequim-2008, com Todd Rogers.

O jogo começou disputado ponto a ponto. A dupla brasileira abriu a melhor vantagem do primeiro set, em 19 x 17, com um ace do Alison. Mas a dupla americana teve poder de reação para empatar em 20 x 20 e, depois, virar para cravar a parcial em 24 x 22.



Mordidos, os brasileiros voltaram melhores para o segundo set e chegaram a abrir em 5 x 2. Mas o equilíbrio seguiu ditando o tom. Após a disputa ponto a ponto, Alison e Álvaro Filho venceram por 21 a 19, levando o confronto para o tie-break.

Na última parcial, a dupla norte-americana imprimiu maior intensidade, chegando quase ao meio da parcial com três pontos de vantagem (6 x 3). Já os brasileiros passaram a acumular muitos erros de ataque e ter que correr atrás do placar. Missão muito difícil em um set mais curto. Por fim, deu Estados Unidos, que fecharam o terceiro set por 15 x 12.

Com a derrota, Alison e Álvaro Filho ficam pressionados para a terceira e última rodada, na quinta-feira (29), às 10h, quando enfrentam os holandeses Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen. A vitória garante a classificação dos brasileiros para a fase eliminatória. Em caso de derrota, também existe a possibilidade da repescagem para avançar.