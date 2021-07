Ketleyn Quadros é derrotada na repescagem e não compete pelo bronze olímpico

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Gaspar Nóbrega/COB)

O sonho de repetir o bronze olímpico conquistado em Pequim 2008 chegou ao fim para Ketleyn Quadros. A judoca tropeçou diante de Juul Franssen, da Holanda, na repescagem para a disputa da medalha. A luta, a um passo da decisão pelo 3º lugar, foi resolvida no detalhe. A brasileira controlou a maior parte do combate, mas foi imobilizada por 20 segundos e teve sua participação na categoria até 63 kg interrompida.

Ketleyn Quadros subiu ao tatame lendário de Budokan com um olhar diferente daquele na luta que resultou na sua eliminação nas quartas de final. Assim que o ponteiro começou a girar, a brasileira tratou de impor um ritmo avassalador, deixando a adversária acuada. Fugindo do combate, a holandesa recebeu duas punições em sequência, o que ameaçou sua luta, pois o terceiro shido levaria à derrota.

A brasiliense continuou a pressionar, chegou a desequilibrar e colocar a oponente algumas vezes no chão, mas sem pontuar. Pendurada, Franssen teve que partir para cima de Ketleyn e evitar ser penalizada novamente. A holandesa foi tão agressiva que viu a brasileira também ser penalizada por falta de combatividade. Com a luta balanceada, a judoca europeia encontrou um espaço para colocar a atleta do Brasil no chão, até imobilizá-la por 20 segundos e garantir a vaga na disputa pelo bronze olímpico.

Sequência do judô brasileiro em Tóquio

O Brasil volta a figurar no tatame de Budokan na noite desta terça-feira (27/7), a partir das 23h. Rafael Macedo compete na categoria até 90kg, enquanto Maria Portela briga pela divisão até 70kg.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima