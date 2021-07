Algoz de Medina, Kanoa Igarashi provoca nas redes e brasileiros respondem

DQ Danilo Queiroz

Desde a eliminação de Gabriel Medina diante de Kanoa Igarashi nas semifinais da competição de surfe dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, internautas brasileiros inundaram as redes sociais apontando um favorecimento ao surfista japonês por parte dos juízes na disputa. Na noite desta terça-feira (27/7), o anfitrião medalha de prata resolveu usar as redes sociais para brincar com as reclamações tupiniquins.

Em sua conta oficial no Twitter, Igarashi foi direto e publicou um “bla bla bla”, acompanhado de um emoji chorando de rir. Rapidamente a postagem foi interpretada pelos brasileiros como uma provocação por parte do japonês. Sem titubear, os torcedores de Gabriel Medina contra-atacaram e encheram a publicação de comentários rebatendo a brincadeira de Kanoa. Em 1h, o post acumulou mais de mil respostas, a maioria do Brasil.

Bla bla bla ???? — Kanoa Igarashi (@KanoaIgarashi) July 27, 2021

A resposta a Igarashi mais compartilhada foi uma frase escrita em ideogramas japonêses seguida de uma bandeira do Brasil. Em tradução literal, os brasileiros diziam “Recrutando rivais em Tóquio”. Até mesmo o 4 de Julho, clube do Piauí que recentemente se destacou por mensagens engraçadas durante a boa campanha na Copa do Brasil, fez questão de responder a publicação de Igarashi com a mensagem.

????????? ???????? — 4 de Julho EC??????????? (@4dejulhopi) July 27, 2021

Imagens do surfista brasileiro Ítalo Ferreira, que conquistou o ouro ao vencer Igarashi na disputa da bateria decisiva, foram usadas como recurso de provocação pelos internautas tupiniquins. A frase “sem meus juízes eu não consigo” também apareceu nas replies. Comparações entre as culturas dos dois países foram feitas. "Arroz com feijão e bife é melhor do que sushi", dizia um dos comentários.

A derrota de Medina

Na semifinal disputada na praia de Tsurigasaki, a cerca de 100 km de Tóquio, no Japão, Gabriel Medina liderava a bateria quando viu seu rival, o japonês Kanoa Igarashi, fazer uma manobra difícil que lhe rendeu uma nota alta (9,33). Minutos antes, porém, o brasileiro havia feito um aéreo semelhante e conquistado uma nota inferior (8,43). A diferença nas avaliações gerou diversas reclamações nas redes sociais.

Igarashi venceu Medina por uma pequena margem — 17,00 a 16,76 — e foi à final, onde conquistou a prata, sendo derrotado por Ferreira. A derrota na semifinal de Tóquio frustrou os torcedores brasileiros que esperavam ver uma dobradinha brasileira na primeira final do surfe nos Jogos Olímpicos — já que o esporte fez sua estreia como modalidade olímpica neste ano.

Muitos foram para as redes e postaram a frase "World Shame League" (um trocadilho com o nome da WSL, a Liga Mundial do Surfe, em que a palavra "surfe" é trocada por "vergonha"). O trocadilho já tinha sido usado por torcedores do surfe brasileiro em abril deste ano, quando Ítalo Ferreira foi eliminado pelo americano Conner Coffin nas oitavas de final na etapa de Narrabeen, na Austrália, do Circuito Mundial.

O próprio Medina demonstrou irritação em entrevista na madrugada de terça-feira (27/07), logo depois da derrota para o australiano Owen Wright na disputa pelo bronze. "É difícil quando isso acontece. Muita gente me mandou mensagem. É triste você passar o ano inteiro treinando e acontecer isso. Fazer o que? Agora só vou pensar em surfar, fazer o meu trabalho e me divertir na água. O que vier é lucro”, lamentou.