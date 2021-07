Leo de Deus fica em sexto lugar nos 200m borboleta dos Jogos Olímpicos

MN Maíra Nunes

Brasileiro Leonardo de Deus termina fora do pódio dos 200m borboleta nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 - (crédito: Divulgação/CBDA)

Aos 30 anos, Leonardo de Deus nadou a primeira final olímpica da carreira nos Jogos de Tóquio-2020. A expectativa para beliscar um pódio era grande devido ao tempo que fez na semifinal, o melhor da vida dele nos 200m borboleta. Leo não conseguiu repetir o desempenho na decisão dispuatada na noite desta terça-feira (27/7), terminando em sexto lugar, com o tempo de 1m55s19, Centro Aquático de Tóquio.

"Foi maravilhoso participar de uma final olímpica. É lógico que sinto que eu poderia estar brigando por um bronze. Mas ser o sexto melhor do mundo em uma época tão difícil que estamos passamos é muito especial", declarou Leo de Deus, após a prova.

O sul-mato-grossense havia avançado para a final com a segunda melhor marca da prova, com 1min54s97, na terceira participa em Olimpíadas. Mas um dos mais experientes da equipe brasileiraaumentou o tempo na final, caindo de posição.

Na decisão dos 200m borboleta, o húngaro Kristof Milak confirmou o favoritismo e sagrou-se campeão olímpico, com direito a quebra do recorde olímpico que era da lenda Michael Phelps (1min52s03). A nova marca é de 1m51s25. O japonês Tomoru Honda ganhou a medalha de prata, com o tempo de 1m53s73, e Federico Burdisso, completou o pódio, com 1m54s45.