Fluminense tropeça no Criciúma

(crédito: Mailson Santana/Fluminense FC)

Há 40 dias que o Fluminense não vence no Maracanã. São quatro tropeços seguidos. Para avançar às quartas de final da Copa do Brasil, terá de quebrar esse tabu diante do Criciúma, sábado, no Rio de Janeiro. Com apresentação ruim e pouco objetiva, a equipe carioca perdeu, por 2 x 1, ontem, no Estádio Heriberto Hülse, e precisará de dois gols de vantagem para se classificar. Triunfo por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis.

Foi a terceira derrota seguida do Fluminense, após ser batido por Grêmio e Palmeiras. E a com pior desempenho em campo. Os cariocas foram bastante apáticos no Heriberto Hülse e têm quatro dias para se reorganizar e buscar a reviravolta no confronto das oitavas de final. O prejuízo só não foi maior graças a um gol de pênalti de Abel Hernández, bastante polêmico, para diminuir o placar quando perdia por 2 x 0. Os gols catarinenses foram marcados por Fellipe Mateus e Hygor.

Após quatro empates seguidos na Copa do Brasil, o Criciúma festejou a primeira vitória e, agora, basta manter a invencibilidade, no sábado, para uma sonhada vaga entre os oito melhores da competição. Se marcou forte em casa, certamente será ainda mais aplicado no Rio.

Em Salvador, o Grêmio abriu boa vantagem diante do Vitória. Em turbulência pelo fraco desempenho em outros torneios, o tricolor venceu por 3 x 0. Os gols do jogo foram marcados por Léo Pereira, Ricardinho e Diogo Barbosa. Na volta, semana que vem, os gaúchos podem perder por até dois gols para avançar.