Rafael Macedo é derrotado com apenas 30 segundos e se despede da briga por medalha

Trinta segundos. Esse foi o tempo da primeira participação do judoca Rafael Macedo em Jogos Olímpicos. O adversário foi o número 21 do mundo, Islam Bozbayev, do Cazaquistão. Com a derrota precoce, o brasileiro abandonou a disputa por medalha na categoria individual até 90kg.

Estreante em Olimpíadas, Rafael Macedo chegou ao Japão confiante de que poderia fazer uma boa participação. Porém, o brasileiro caiu justamente no primeiro obstáculo. A luta foi autorizada e Islam Bozbayev logo tratou de assumir o controle sobre Rafael. O judoca verde-amarelo não conseguiu conter a pressão do experiente adversário e sofreu um ippon, golpe perfeito, com apenas 30 segundos no rolégio.

Apesar de estar fora da disputa individual por medalhas, Rafael Macedo retorna aos tatames para a competição por equipes, que fará sua estreia em Jogos Olímpicos.



