Ana Patrícia e Rebecca são a 3ª dupla do Brasil a perder no vôlei de praia

MN Maíra Nunes

A segunda rodada do vôlei de praia foi terrível para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Ana Patrícia e Rebecca foram a terceira dupla do país a amargarem a primeira derrota nas areias de Tóquio. Na noite desta terça-feira (manhã no Japão), elas perderam para Graudina e Kravcenoka, da Letônia, por 2 sets a 1, com parciais de 15/21, 21/12 e 12/15. Alison e Álvaro Filho e Duda e Ágatha também perderam. Apenas Evandro e Bruno Schmidt seguem invictos.

Após estrear com vitória tranquila sobre as quenianas Makokha e Khadambi, Ana Patrícia e Rebecca passaram sufoco diante da dupla da Letônia que entrou na partida precisando vencer para manter a esperança de classificação. Graudina e Kravcenoka atropelaram as brasileiras no primeiro set, surpreendendo pela vantagem no placar desde o começo do jogo até fechar a parcial em 21 x 15.

Após um apagão inicial, as brasileiras reagiram e foram dominantes na parcial seguinte, que fcharam por 21 x 12, levando a partida para o tie break. Diferentemente dos dois primeiros sets, em que cada equipe foi bastante soberana no que venceu, a parcial decisiva foi mais equilibrada.

Primeiro Kravcenoka foi decisiva para abrir boa vantagem, por 7 x 11, para a Letônia. Mas Rebecca sacou bem e contou com uma sequência de erros da dupla europeia para empatar em 12 x 12. No entanto, Graudina e Kravcenoka foram para o duelo para o tudo o nada e voltaram a disparar na frente até sacramentar a vitória, por 15 x 12.