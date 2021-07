Boxe: Keno Marley vence com autoridade e está nas quartas de final

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Alexandre Loureiro/COB)

O Brasil segue com punho firme na disputa do boxe em Tóquio. Depois da classificação de Abner Teixeira às quartas de final dos pesos-pesados, na última terça-feira (27/7), a madrugada desta quarta (28/7) garantiu mais um lutador verde-amarelo entre os oito melhores de mais uma categoria da modalidade. O nome da vez foi Keno Marley, que venceu com maestria e por nocaute técnico o chinês Daxiang Chen, pelos meios-pesado.

Medalhista de ouro nas Olimpíadas da Juventude 2018, o baiano de 21 anos não sentiu o peso da estreia nos Jogos de Tóquio. Muito pelo contrário, a carga foi toda sobre o adversário Daxiang Chen. No primeiro round, Keno buscou as primeiras iniciativas, abusando dos jabs de esquerda. Incomodado, o chinês tentou a aproximação para responder à altura, mas o boxeador brasileiro esquivava bem e mantinha o controle do combate.



Faltando menos de 1:20 para o fim do primeiro round, Chen buscava brechas para encaixar golpes direitos, porém, o brasileiro seguia muito bem postado. No último ato do primeiro assalto, Keno encontrou um golpe certeiro de direita, que encontrou o rosto do adversário, causando um ferimento grande no supercílio direito do chinês. O ótimo desempenho garantiu a vitória brasileira por 10 x 9 no período inicial.

Confortável à frente no placar, Keno Marley iniciou o segundo assalto focado em atacar nos momentos certos, enquanto o Chinês tentava acertar um golpe a qualquer custo. No entanto, devido ao direto sofrido ao final do primeiro round, Daxiang Chen não teve condições de continuar no ringue e foi derrotado por nocaute técnico.

Keno Marley retorna aos ringues na madrugada da sexta-feira (30/7), às 1h24, quando encara o britânico Benjamin Whittake pelas quartas de final da categoria meio-pesado.

Sequência do boxe brasileiro em Tóquio

Nesta quinta-feira, às 5h, Brasil e China se enfrentam novamente nos ringues olímpicos. O embate da vez será entre Hebert Conceição e Erbieke Tuoheta, pelas oitavas de final da categoria peso médio.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima