Brasileiros ficam sem medalhas na final individual geral da ginástica

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Ricardo Bufolin/CBG)

Na primeira participação em uma Olimpíada, em Tóquio, os brasileiros Caio Souza e Diogo Soares participaram, nesta quarta-feira (28/7), da final individual geral masculina na ginástica artística, prova mais completa da modalidade, e ficaram, respectivamente, em 17º e 20º lugar da competição com 24 atletas.

O ginasta Caio Souza, mais experiente entre os dois brasileiros presentes na final, finalizou a passagem pelos seis aparelhos com a pontuação de 81.532, menor do que os 84.298 pontos feitos nas eliminatórias. Caio ainda volta ao Centro de Ginástica de Ariake, na próxima segunda (2), para disputar a final no salto. No aparelho, o brasileiro foi o sétimo colocado na fase classificatória com a média de 14,700 pontos nos dois saltos.

Já o novato Diogo Soares, de 19 anos, garantiu o 20º lugar em sua primeira final olímpica disputada. Diogo fez 81.198 pontos com os seis aparelhos, quando na fase de classificação obteve 81.332 pontos. O novato da equipe de ginástica brasileira não se classificou para outra final da modalidade.

No pódio da final individual geral da ginástica artística ficaram o japonês Daiki Hashimoto em primeiro lugar, o chinês Ruoteng Xiao em segundo e o russo Nikita Nagornyy em terceiro. O melhor resultado do Brasil em uma final olímpica do individual geral masculino da ginástica até o momento foi o 9º lugar de Sérgio Sasaki, conquistado nos Jogos do Rio, em 2016.

Argolas

Entre os meninos da ginástica artística, o experiente e medalhista olímpico Arthur Zanetti também ainda disputará uma final. O ginasta buscará a terceira medalha olímpica nas argolas após fechar a classificatória das argolas na quinta posição. A final acontece na próxima segunda (2).

