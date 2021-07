Hugo Calderano leva virada e é eliminado nas quartas de final em Tóquio

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Wander Roberto/COB)

Hugo Calderano está eliminado do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na manhã desta quarta-feira (28/7), o tenista verde e amarelo encarou o alemão Dimitrij Ovtcharov nas quartas de finais da modalidade. Após começar muito bem, o brasileiro abusou dos erros, viu o rival virar a partida após estar dois sets atrás e garantir a vitória por 4 x 2, parciais de 11/7, 11/5, 8/11, 7/11, 8/11 e 2/11.

Após sair em desvantagem diante do alemão, o brasileiro encaixou seu jogo e tomou a frente do primeiro set por 3 x 2. A partida ficou equilibrada até o quinto ponto. A partir daí, Calderano controlou as ações e garantiu a parcial. O segundo foi ainda mais tranquilo para Hugo. Ele conseguiu rapidamente abrir três pontos de frente e manteve a boa diferença. O alemão não encostou e novamente saiu derrotado.

O terceiro set do jogo em Tóquio passou a ter mais traços de estratégia e equilíbrio, com os dois atletas conseguindo pontos em sequência e impedindo os adversários de construírem vantagens confortáveis. Com isso, os treinadores de Hugo e Ovtcharov fizeram uso de pedidos de tempo para organizar as ações na mesa. Após bolas ganhas em rali e erros de Calderano, o alemão fechou o set e ressurgir no jogo.

Marcando seu oitavo ponto seguido no jogo, Ovtcharov confirmou seus saques e largou em vantagem. Após uma sequência de erros, um ponto conquistado no reflexo mudou o cenário para Hugo, que passou a encaixar bolas em sequência. A reação, porém, não foi suficiente e o alemão empatou o jogo. No quinto set, Calderano quebrou quatro saques do rival e colocou 5 x 1 no placar. A partir daí, a missão foi apenas controlar a parcial.

E Hugo fez isso com maestria. Aproveitando o mal momento de Ovtcharov, o placar chegou a apontar 7 x 1. Porém, o alemão encaixou uma reação excepcional. Com uma sequência de cinco pontos, ele voltou a aproveitar erros do brasileiro e virou o set e a partida. No quinto set, o brasileiro não encontrou forças para reagir. Firme nas jogadas, Ovtcharov manteve boa sequência, chegou a ter 8 x 2 a favor e, confiante, garantiu o set e a vitória.

Apesar da queda em 51 minutos de jogo, a participação de Hugo Calderano nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 foi histórica. Pela primeira vez, um atleta não asiático chegou até às quartas de final da competição. Classificado, o alemão Dimitrij Ovtcharov fará um duelo de ex-números 1 do mundo contra o chinês Ma Long, que mais cedo, ele venceu o egípcio Omar Assar por 4 sets a 1, parciais de 11/7, 11/9, 11/6, 11/13 e 11/6.