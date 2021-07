Brasil perde para time russo e tem primeira derrota em Tóquio-2020

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Angela Weiss/AFP)

A atual campeã olímpica, Seleção Brasileira masculina de vôlei, sofreu a primeira derrota nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 nesta quarta-feira (28/7). Com uma performance abaixo do esperado, o time comandado por Renan Dal Zotto perdeu por 3 sets a 0 (22/25, 20/25 e 20/25) da Rússia, representada pelo Comitê Olímpico Russo (ROC, em inglês).

O Brasil, que veio de uma vitória difícil sobre a Argentina conquistada no tie break, não teve a mesma postura de diante dos russos. Sem conseguir de fato crescer no jogo em nenhum dos sets, o Brasil viu a Rússia administrar o jogo com bons bloqueios e ataques.

O Brasil estava invicto até o momento na fase classificatória com as vitórias sobre a Tunísia e a Argentina, mas a atuação dos brasileiros ainda não convenceu nos Jogos Olímpicos. A performance individual dos atletas brasileiros como Wallace, Lucarelli, e Leal ficou abaixo do esperado.

Com a vitória, os russos mantém a invencibilidade e lideram o grupo B, considerado o grupo da morte, com Brasil, Estados Unidos, França, Comitê Olímpico Russo, Argentina e Tunísia. O Brasil, com 5 pontos, está em terceiro lugar.

Os próximos confrontos são complicados e exigirá do Brasil uma mudança de postura. Na próxima quinta-feira (29), às 23h05 (horário de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta os Estados Unidos, e no próximo sábado (31), pega a França, também as 23h05.