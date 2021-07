Veja o desempenho dos brasileiros envolvidos na disputa da vela em Tóquio

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Peter Parks/AFP)

Uma das modalidades que mais rendeu medalhas ao Brasil na história dos Jogos Olímpicos, a vela segue sendo uma das principais esperanças de pódio verde e amarelo em Tóquio-2020. No Japão, o país está envolvido na disputa de oito classes da modalidade. Na madrugada desta quarta-feira (28/7), sete delas caíram na água e movimentaram a classificação com novas corridas. A maioria está se encaminhando para a metade final das eliminatórias para a regata de premiação.

Na classe 470, estreante do dia, o Brasil é representado por Henrique Haddad e Bruno Benthlem, no masculino, e Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan, no feminino. Na 49er, Marco Grael e Gabriel Borges concorrem entre os homens. Entre as mulheres, disputam Martine Grael e Kahena Kunze. Na Foiling Nacra 17 mista, o país conta com Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino. As demais são categorias individuais: Robert Scheidt na laser; Patricia Freitas na RS:X; e Jorge Zarif na Finn.

Na madrugada desta quinta-feira (29/7), a programação brasileira na vela olímpica também será bastante agitada. As largadas das regatas das mais diversas categorias na Baía de Enoshima estão programadas para acontecer entre 0h05 e 3h05. As disputas das fases de classificação irão se estender até segunda-feira (2/8). Neste mesmo dia, serão realizadas as primeiras corridas por medalhas. A definição dos campeões olímpicos nas classes da vela seguirá até quarta-feira (4/8).

Veja o panorama geral da modalidade

Classe 470 - Masculino

Henrique Haddad e Bruno Benthlem estrearam na classe 470 da vela na madrugada desta quarta-feira (28/7) com a disputa das duas primeiras regatas. Ao todo, são previstas dez em toda a competição. Os dez melhores avançam para a disputa de medalhas. Na primeira, tiveram desempenho ruim e terminaram em 16º lugar entre 19 competidores. Na segunda, evoluíram e passaram a linha de chegada em terceiro . As atuações renderam o décimo lugar na classificação geral. Eles correm novamente nesta quinta-feira (29/7), às 3h05.

Classe 470 - Feminino

No naipe feminino, Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan também disputaram duas regatas durante a madrugada em Tóquio. Na primeira corrida programada, acabaram ficando em 16º lugar. Na segunda, se recuperaram e terminaram em sexto. No momento, a dupla brasileira está em 11ª posição na classificação geral, entre 21 concorrentes. Nesta quinta-feira (29/7), voltam ao cenário de competição para mais duas corridas. A largada está prevista para 0h05.

Classe 49er - Masculino

Os brasileiros Marco Grael e Gabriel Borges também foram às águas de Tóquio durante a madrugada para dar andamento à disputa da classe 49er. Na primeira regata do dia, terminaram em 12ª. Na segunda, ficaram em nono. Após quatro etapas das 12 previstas na competição, a dupla tupiniquim está em 12º na classificação geral. Os dez melhores colocados irão à briga por medalhas. As regatas 5 e 6 estão previstas para ocorrerem nesta quinta-feira (29/7), a partir das 0h05.

Classe - 49er FX - Feminino

Campeãs olímpicas no Rio-2016, Martine Grael e Kahena Kunze tiveram um dia ruim e acabaram caindo na classificação. Nas três rodadas do dia na Baía de Enoshima, a dupla brasileira terminou em décimo, em sétimo e em sexto. Apesar disso, elas seguem em quinto na classificação geral. As dez primeiras irão brigar pelas medalhas. A próxima disputa será somente na sexta-feira, com mais três regatas a partir de 2h50.

Classe RS:X - Feminino

Patricia Freitas segue em busca da classificação na classe RS:X. Durante a madrugada, a brasileira disputou as regatas 8 e 9 da disputa. Na primeira, ficou em sétimo. Na segundo, terminou em 18º entre as 27 competidoras. Na classificação geral, ela está em décimo, posição limite de classificação para disputa de medalha. Nesta quinta-feira (29/7), a partir das 1h05, serão disputadas as três últimas etapas do torneio olímpico.

Classe Foiling Nacra 17 - Misto

Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino também estrearam na categoria Foiling Nacra 17 Mista dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 na madrugada com a disputa das três primeiras etapas previstas (ao todo são 12). Os desempenhos foram décimo lugar; 14º; e nono, o que rendeu a 11ª posição na classificação geral. Os dez melhores avançam para disputar as medalhas. Nesta quinta-feira (29/8), a dupla disputa mais três corridas. As largadas estão previstas para acontecer às 0h05.

Classe Finn - Masculino

Pela classe Finn, o brasileiro Jorge Zarif disputou a terceira e quarta regatas da competição. Na primeira, ele terminou com o modesto 15º lugar. A segunda registrou uma pequena evolução e passou a linha de chegada em nono. Ao fim das baterias, ele aparece na 13ª colocação geral. Os dez melhores irão para a regata da medalha. Nesta quinta-feira (29/7), às 2h35, ele terá pela frente mais duas corridas.

Classe Laser - Masculino

De folga das disputas na madrugada de quarta-feira (28/7), Robert Scheidt defende o bom começo na classe Laser a partir de 0h05 nesta quinta-feira (29/7). Terceiro colocado na classificação geral, o brasileiro dono de três medalhas olímpicas na categoria (duas delas de ouro), terá pela frente mais duas regatas. Pela frente, ele terá ainda outras quatro corridas. Assim como nas demais disputas, os dez primeiros vão lutar pelo ouro.