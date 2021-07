Leoas do handebol do Brasil continuam saga pela primeira medalha olímpica

JM Júlia Mano*

(crédito: Miriam Jeske/ COB)

A Seleção feminina de handebol encara, nesta quarta-feira (28), às 23h (de Brasília) o terceiro confronto da fase de grupos das Olimpíadas de Tóquio-2020. Caso vençam a atual vice-campeã olímpica Espanha, a classificação para as quartas de finais estará praticamente garantida. As Leoas chegam embaladas pela vitória que tiveram na segunda-feira (26) sob a Hungria. As espanholas também venceram na última rodada e prometem dar trabalho às brasileiras.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

As Leoas são as vice-líderes do grupo B com três pontos. Enquanto a Espanha está na quarta colocação com dois pontos. Na tabela, as equipes estão separadas pela França. A cabeça de chave é a Suécia, invicta por derrotar as espanholas e o Comitê Olímpico Russo (COB), que assume o nome devido à punição pelo escândalo de doping do país. As russas estão na quinta posição e a Hungria amarga na lanterna.



A adversária desta quarta começou o torneio olímpico sofrendo revés da Suécia de 24 x 31. Já no segundo dia de jogos, venceu as francesas por 28 x 25. Diferente das espanholas, as Leoas estrearam com empate diante das russas, campeãs na Rio-2016, e deram baile de 33 x 27 na Hungria.

O próximo desafio brasileiro será na madrugada de sábado (31/7), às 4h15*, contra a Suécia, que faz ótima campanha nesta fase de grupos. A última partida, antes das quartas de finais, será contra a França no domingo (1/8), às 23h*.

*Horário de Brasília (DF)

Confira quadro de medalhas

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima