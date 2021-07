Lucas Verthein fica em quinto e não avança para final do remo em Tóquio

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Gaspar Nóbrega/COB)

O remador Lucas Verthein, de 23 anos, não conseguiu avançar para a disputa de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na noite desta quinta-feira (28/7), ele disputou as semifinais da competição em Sea Forest Waterway, na Baía da capital japonesa, e finalizou a prova em quinto lugar Somente os três primeiros avançam para a disputa de medalhas. Apesar disso, esse foi o melhor resultado de um brasileiro em competições individuais da modalidade.

Verthein fez uma largada competitiva e se colocou na briga pelas três vagas diretas para a final olímpica de Tóquio-2020. Nos primeiros metros, ele passou na quarta posição, a sete décimos do terceiro colocado. No andamento da bateria, o brasileiro manteve o lugar na disputa, mas acabou perdendo fôlego e ficando mais atrás da luta pelas colocações principais. Conforme a prova avançou, Lucas não conseguiu igualar o ritmo e terminou na quinta posição, com tempo de 7:02:87.

Com isso, o brasileiro, atleta do Botafogo, do Rio de Janeiro, avançou para a final B, onde será disputada a sétima colocação dos Jogos Olímpicos. A prova está prevista para acontecer nesta quinta-feira (28/7), às 19h45. Os seis remadores classificados para a definição das medalhas de ouro, prata e bronze da modalidade em Tóquio entram nas águas de Sea Forest Waterway às 21h45.

Em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, Lucas fez bons tempos nas baterias anteriores. Na fase de qualificação, realizada na terça-feira (20/7), ele terminou em terceiro - concluiu o percurso em 7:05:00 - e conseguiu uma vaga direta nas quartas de final, disputada no sábado (24/7), de onde passou com o segundo melhor tempo em sua classificatória e o quinto geral: 7:14:26.