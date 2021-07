Brasileiro Guilherme Costa termina em oitavo na final dos 800m livre

MN Maíra Nunes

(crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

O brasileiro Guilherme Costa já havia feito história antes mesmo de mergulhar para a final dos 800m livre dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Para garantir uma vaga na briga pela primeira medalha da prova que esteou nas olimpíadas, o brasileiro estabeleceu o novo recorde sul-americano da prova (7min46s09), o quinto tempo geral das semifinais.

Mas Guilherme não conseguiu manter o ritmo alto imposto na decisão desta quarta-feira (28/7), no Centro Aquático. Ele piorou a marca, terminando na oitava colocação. "Não foi uma prova boa. Eu tentei fazer exatamente igual à eliminatória, principalmente nos primeiros 400m, mas eu não sei o que aconteceu hoje, me senti cansado desde os 200m", comentou o brasileiro. Mesmo diante da frustração, Guilherme ressaltou a importância de chegar à final olímpica para pensar nos Jogos de Paris-2024.

A inédita medalha de ouro olímpica dos 800m livre ficou com Robert Finke, dos Estados Unidos. O pódio olímpico foi completado por Paltrinieri, da Itália, com a prata; e por Romanchuk, da Ucrânia, com o bronze.



Descontração na internet

A classificação de Guilherme Costa, apelidado de “Cachorrão”, também gerou momentos de descontração nas redes sociais. Por causa da abreviação do nome que apareceu na transmissão da semifinal dos 800m, com G. Cotsa, internautas brincaram dizendo que a cantoral Gal Costa estaria na disputa.

Um deles, publicou: "Gal Costa medalha de prata em Tóquio no auge de seus 75 nos”. Até a própria Gal Costa, a cantora, entrou na brincadeira. "Sou prata em Tóquio!!! Obrigada pela torcida!", publicou, com a mensagem acompanhada por risadas, comemorando a suposta conquista esportiva.