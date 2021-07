Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Athletico-PR

Em uma tarde inspirada de Terans, autor de dois gols, o Athletico-PR saiu na frente do Atlético-GO por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil ao ganhar por 2 x 1, ontem. O Dragão marcou com Zé Roberto.

» Santos

O Santos passou por cima do Juazeirense e encaminhou vaga na Copa do Brasil. Ontem, o Peixe goleou o time baiano por 4 x 0, gols de Madson, Carlos Sánchez, Lucas Braga, Marcos Leonardo.

» São Paulo

Ontem, o São Paulo largou na frente do Vasco nas oitavas da Copa do Brasil. No Morumbi, o tricolor fez 2 x 0 com gols de Pablo e Rigoni. O time paulista pode perder por um gol na volta.

» Atlético-MG

O Galo também está em vantagem no torneio nacional. Ontem, no Mineirão, o alvinegro venceu o Bahia, por 2 x 0. Os gols da partida foram marcados por Hulk e Zaracho.

» Fortaleza x CRB

O Fortaleza quer estender a grande fase que vem atravessando na Série A do Brasileirão para a Copa do Brasil. Às 16h30, o tricolor recebe o CRB pela partida de ida das oitavas, no Castelão.

» Flamengo x ABC

Goleador com Renato Gaúcho, o Flamengo inicia as oitavas de final da Copa do Brasil contra o ABC, no Maracanã, às 20h. A meta é manter o bom momento ofensivo para abrir boa frente na disputa.