Rafael Buzacarini é derrotado na primeira fase e não briga mais por medalha

Primeiro brasileiro a lutar no tatame do Nippon Budokan no sexto dia de competições do judô, Rafael Buzacarini enfrentou o belga Toma Nikiforov, 16º do ranking da Federação Internacional de Judô (IJF). O paulista dificultou a vida do adversário, mas sofreu um waza-ari faltando pouco mais de 30 segundos para o fim do tempo normal e se despediu da disputa individual por medalha. Contudo, o brasileiro participará da competição por equipes mistas e volta ao tatame no sábado (31/7).

As primeiras iniciativas do confronto foram do belga, que tentava segurar firme no kimono de Rafael, a fim de projetá-lo ao chão. O brasileiro, porém, seguia atento na defesa e evitava bem as investidas. Na sequência, por falta de combatividade, o paulista de Barra de Mansa sofreu uma punição e teve de intensificar o seu ritmo de combate.

Fisicamente superior ao belga, Rafael tentou usar o corpo como vantagem. Por algumas vezes, conseguiu colocar o adversário no chão, mas sem pontuar. A luta de solo era um bom caminho para o brasileiro, que conseguiu encaixar uma chave de braço em Nikiforov, mas sem sucesso na tentativa de imobilização. E faltando pouco mais de 30 segundos no relógio, depois de também receber uma punição, o europeu voltou a pressionar, até conseguir derrubar Buzacarini e encaixar um waza-ari que lhe deu a vantagem no placar.

Com pouco tempo restante, Rafael Buzacarini não encontrou alternativas para surpreender o adversário belga e acabou sendo eliminado logo na primeira fase da categoria até 100kg.

Mesmo com a desclassificação de Buzacarini, o Brasil segue muito bem representado na disputa do judô em Budokan. A bicampeã mundial e duas vezes medalhista olímpica, Mayra Aguiar, encara a israelense Inbar Lanir pelas oitavas de final.

