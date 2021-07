Leoas do handebol do Brasil veem Espanha crescer e sofrem primeira derrota

JM Júlia Mano*

(crédito: Miriam Jeske/COB)

O handebol feminino do Brasil encarou a primeira derrota nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Diante da Espanha, vice-campeã na Rio-2016, as Leoas viram a equipe crescer sob elas em momentos decisivos da partida desta quarta-feira (28). As brasileiras lutaram até o segundo final no Ginásio Nacional Yoyogi, tentando, pelo menos, o empate, mas o placar ficou em 23 x 27.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

A partida foi bastante equilibrada, tiveram momentos de domínio brasileiro e outros de espanhol. Mas, as adversárias do time verde-amarelo cresceram nos minutos finais dos dois tempos. Mesmo com a expulsão de Cesareo no final do jogo, os erros na finalização e a desconcentração na hora de impedir o ataque da Espanha foram determinantes.

Faltam mais dois jogos para finalizar a fase de grupos. O Brasil retorna à quadra na madrugada de sábado (31/7), às 4h15*, para enfrentar a Suécia. O último confronto será no dia seguinte, 1º de agosto, contra a França, às 23h*. Com a derrota desta quarta, as Leoas cedem a vice-liderança a Espanha e agora ficam em terceiro lugar, mas podem cair mais uma posição se as francesas perderem para as suecas nesta rodada.

*Horário de Brasília.

Do domínio à desconcentração

Nos primeiros 20 min da partida o Brasil estava impondo o ritmo de jogo e a Espanha tentando se encontrar. Com 5’, foram dois gols marcados, um sofrido e um sete metros a favor das Leoas.

A determinação brasileira continuou mesmo com uma a menos. A pivô Tamires recebeu uma exclusão de dois minutos e foi o momento que as espanholas tentaram entrar no jogo de vez. Elas marcaram um gol na cobrança de sete metros e outro sem a goleira, na troca de Renata para entrar uma jogadora de linha. Quando tentaram fazer o terceiro com o gol vazio, Matieli agarrou a bola.

A defesa brasileira estava bem fechada e a redonda entrando no gol adversário, em que chegaram a ter quatro pontos de vantagem. Contudo, no fim do primeiro tempo, as Leoas se desconcentraram e viram a Espanha crescer sob elas. A Seleção ficou mais de 5 minutos sem marcar, tiveram revés, mas não cederam e buscaram o empate. Nos segundos finais, Lara marcou e foram para a segunda metade da partida com o placar em 13 x 13.

Espanha sacramenta vitória

As espanholas chegaram no segundo tempo com o embalado dos minutos finais do primeiro. A goleira Babi entrou no lugar de Renata, que fez defesas importantes no período anterior da partida. Outra mudança foi no posicionamento da armadora Samara, que foi para o lado direito. A troca na linha não encaixou direito e obrigou o técnico Jorge Dueñas a pedir tempo para organizar a casa e colocar Duda de volta.

A partir daí, as Leoas voltaram totalmente para o jogo. A defesa se fechou e dificultou a concretização do ataque espanhol. No entanto, as adversárias começaram a fazer marcação alta para não abrir brechas para as brasileiras.

Mesmo assim, as espanholas chegaram a ceder à pressão das Leoas. Babi fechou o gol brasileiro e, pouco a pouco, as meninas da linha foram marcando. Se aproximando do fim do jogo, o desespero tomou conta do lado adversário, Cesareo entrou de forma agressiva na frente de Bruninha e levou cartão vermelho.

Contudo, a vantagem numérica não fez com que o Brasil saísse na frente, pelo contrário. Com erros nas finalizações, a Espanha abriu vantagem novamente. As Leoas no último gás tentaram evitar a derrota, mas as adversárias levaram a melhor. Fim de papo: 27 x 23.



Confira quadro de medalhas



*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima