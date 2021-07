Mayra Aguiar confirma favoritismo e avança às quartas de final em Budokan

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Franck Fife/AFP)

Firme e dominante. Essa é a definição da estreia de Mayra Aguiar nos Jogos de Tóquio. A judoca é um dos principais nomes da delegação verde-amarela e, sobre ela, há grandes expectativas para a conquista de medalha. E bastaram apenas 40 segundos para Mayra carimbar a vaga às quartas de final da categoria até 78kg. A brazuca venceu a isralense Inbar Lanir sem grandes problemas e segue viva na luta por pódio.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

Extremamente experiente e cotada como uma das favoritas, Mayra Aguiar estreou no tatame de Budokan da melhor maneira possível. Logo na primeira investida ofensiva, conseguiu projetar a adversária ao chão e aplicar um ippon, o golpe perfeito, e conquistar uma vitória tranquila.

Mayra Aguiar agora está entre as oito melhores judocas da categoria até 78kg. A próxima adversária da brasileira será contra Anna-Maria Wagner, número três do ranking da Federação Internacional de Judô (IJF) e atual campeã mundial. As duas já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Mas caso seja derrotada, Mayra poderá competir na repescagem pela disputa da medalha de bronze.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima